Tajni ruski jedrski program: pošast se skriva na morskem dnu

Nato z zaskrbljenostjo spremlja ruski vojaški projekt. Glede na raziskavo nemških medijev WDR in NDR gre za namestitev jedrskih raket na morskem dnu.

Mesto Severodvinsk leži v severozahodni Rusiji, ob Belem morju. V mestu že od sovjetskih časov obstaja več ladjedelnic. Med drugim tam gradijo podmornice. Severodvinsk je tudi matično pristanišče ladje, ki se na prvi pogled ne zdi posebej nenavadna. Imenuje se Zvezdočka, po slovensko Zvezdica. Dolga je 96 metrov in široka približno 18 metrov.

Kaj počne ruska Zvezdica?

Glede na raziskavo nemških televizij WDR in NDR zahodne obveščevalne agencije iz Nata že nekaj časa pozorno spremljajo ladjo. Zvezdočka je specializirano plovilo, zgrajeno za rusko vojsko za prevoz težke opreme po odprtem morju, tudi v ledenih vodah Arktičnega oceana, z uporabo žerjavov in nakladalnih ramp.

Obveščevalni uradniki verjamejo, da se uporablja za tajni ruski vojaški projekt s kodnim imenom Skit: domnevno namestitev jedrskih raket na morsko dno.

Tajni ruski vojaški projekt?

Kot piše nemški Tagesschau, WDR in NDR že nekaj mesecev raziskujeta ta raketni projekt, analizirata satelitske posnetke, preučujeta ruske znanstvene baze podatkov in zgodovinske dokumente ter se pogovarjata z vojaškim osebjem in strokovnjaki. Glede na njune ugotovitve Rusija morda že leta dela na namestitvi balističnih raket v ocean z uporabo prej neznanih metod.

Rusko pristanišče Severodvinsk ob Belem morju naj bi bilo tudi matično pristanišče specialne ruske ladje Zvezdočka, s katerimi naj bi Rusi v prihodnje namestili – ali pa so morda že namestili – jedrske silose na dnu morja. Foto: Guliverimage

To bi v primeru vojne predstavljalo velik izziv za Nato, saj bi bilo te izstrelitvene lokacije, skrite na morskem dnu, izjemno težko odkriti in jih preprečiti.

Skiti in Sarmati

O ruskem vojaškem projektu ni skoraj nobenih uradnih informacij. Ime vojaškega projekta je očitno zgodovinska referenca na etnično skupino Skitov, ljudstva, ki je nekoč živelo na evrazijskih stepah.

Ime je podobno novi ruski jedrski raketi Sarmat, katere ime je verjetno izpeljano iz imena ljudstva Sarmati. Ti so prav tako kot Skiti nekoč – v antičnih časih – živeli v evrazijskih stepah.

Prednosti in slabosti jedrskih silosov na morskem dnu

Helge Adrians, mornariški častnik in trenutno gostujoči raziskovalec na Nemškem inštitutu za mednarodne in varnostne zadeve (SWP), vidi projekt Skiti kot poskus, da bi postali Rusi manj odvisni od zelo kompleksnih in dragih platform, kot so podmornice ali velike križarke.

Z namestitvijo raketnih silosov na morskem dnu bi Rusija lahko ohranila svoj jedrski odvračilni potencial tudi v času omejenih finančnih virov. Poleg tega bi bila nevtralizacija podvodnih silosov za sovražnike zelo težavna.

Adrians ob tem poudarja, da tehnični izzivi, kot so spopadanje z oceanskimi tokovi in ​​nabiranje mulja v silosih, pa tudi namestitev, oskrba z energijo in izmenjava podatkov z raketami, nikakor niso nepomembni. To bi verjetno oviralo široko uporabo tehnologije.

Daljinska detonacija jedrskih raket?

Po navedbah zahodnih obveščevalnih virov projekt očitno vključuje namestitev raket, ki lahko nosijo jedrske bojne glave, v posebej zasnovane silose ali zabojnike na globini več sto metrov na morskem dnu. Tam bi lahko ostale nameščene dlje časa in bi jih lahko daljinsko detonirali.

Viri Nata navajajo, da bo pri postavitvi raketnih silosov sodelovala transportna ladja Zvezdočka in posebna podmornica z imenom Sarov.

Američani obupajo, Rusi pa naj bi končali projekt

Zamisel o skrivanju takšnega orožja v oceanih ni nova: študija Pentagona iz leta 1980 vsebuje ustrezne premisleke (Projekt "Orka"), vključno z modelno skico raketnega silosa, zasidranega na morskem dnu. V primeru vojne bi se ta odlepil, dvignil na površje in izstrelil raketo.

Ruski predsednik Vladimir Putin zelo rad javno govori o sodobnih orožjih, ki naj bi jih razvili v Rusiji. So tudi podvodni silosi z jedrskimi raketami eno od teh orožij? Foto: Reuters

Ameriška vojska je analizirala prednosti in slabosti takšnega sistema. Njegova dolgoživost, nizki stroški in nizko tveganje, da bi sistem uničil nasprotnik, so bili ocenjeni kot še posebej ugodni. Po drugi strani pa bi bilo težko prenašati podatke raketam na morskem dnu ali celo preizkusiti njihovo operativno pripravljenost, ne da bi razkrili njihovo lokacijo.

Medtem ko so se ZDA zaradi teh razlogov očitno vzdržale razvoja takšnih sistemov, poznavalci Nata trdijo, da je bil v Rusiji razvit ustrezen projekt. Že konec 90. let prejšnjega stoletja so bili v Rusiji patentirani ustrezni tehnični načrti.

Posebna ruska raketa Skif?

Po obveščevalnih podatkih Nata je bila za ta projekt med drugim razvita raketa z imenom Skif. Domneva se, da gre za spremenjeno različico rakete Sineva, ki se uporablja predvsem za oboroževanje ruskih podmornic.

Rakete Skif, ki jih je mogoče izstreliti z morskega dna, naj bi imele doseg do nekaj tisoč kilometrov. Začetni testi naj bi bili opravljeni pred nekaj leti.

Sporazum, ki ga podpišeta Washington in Moskva

Že med hladno vojno je obstajala velika zaskrbljenost, da bi jedrske sile lahko namestile jedrsko orožje nekje v svetovnih oceanih. Leta 1971 je bil zato sklenjen mednarodni sporazum, ki je prepovedoval nameščanje jedrskega orožja in drugega orožja za množično uničevanje na morskem dnu in pod površjem.

Sporazum je podpisalo približno 80 držav, vključno z ZDA in Sovjetsko zvezo. Sporazum ostaja veljaven, vendar prepoveduje le namestitev jedrskega orožja v mednarodnih vodah, ne pa tudi v lastnih obalnih območjih. Operacija Skiti naj bi tako vključevala namestitev v ruskih vodah.

So podvodne rakete že nameščene?

Ni jasno, ali so podvodne rakete dejansko že nameščene, še pišeTagesschau. Je pa Viktor Bondarev, nekdanji vrhovni poveljnik ruskih vesoljskih sil, že leta 2017 za rusko tiskovno agencijo trdil: "Rakete Skif, ki se skrivajo na morskem dnu, so del arzenala ruskih oboroženih sil."