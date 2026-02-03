Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Atletika, dvoranski miting, Ostrava

Nor tek Žive Remic, postavila rekord mitinga in popravila šest državnih rekordov

Živa Remic | Živa Remic je zablestela v Ostravi. | Foto Jure Banfi

Živa Remic je zablestela v Ostravi.

Foto: Jure Banfi

Mlada slovenska atletinja Živa Remic je v svojem uvodnem nastopu na večjem atletskem mitingu navdušila. Na zlatem mitingu dvoranske serije World Athletics v Ostravi je v teku na 800 metrov zmagala v prvi finalni skupini ter s časom 2:00,73 postavila rekord mitinga.

Šele 16-letna Živa Remic je zablestela na dvoranskem mitingu v Ostravi na Češkem, z zmago v teku na 800 metrov s časom 2:00,73 pa je podrla tudi štiri absolutne državne rekorde v starostnih kategorijah U18, U20 in U23, skupaj pa kar šest državnih rekordov, saj je dve najboljši znamki premaknila še na kratkih tekališčih.

Postavila je tudi najboljši izid vseh časov med mlajšimi mladinkami na 800 metrov na kratkih tekmovališčih v Evropi. Ob tem je izpolnila normo tudi za nastop na članskem dvoranskem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 20. do 22. marca v Torunu na Poljskem, so danes sporočili z Atletske zveze Slovenije in ob dosežku čudežne deklice slovenske atletike pripisali: "Z eno besedo, noro!"

Živa Remic & Gregor Grad
Sportal Živa Remic, atletski fenomen iz Grosuplja: Premagujem samo sebe, če še druge, pa toliko bolje
mladi upi kolaž
Sportal Mladi športni upi 2025: generacija, ki napoveduje novo zlato obdobje
