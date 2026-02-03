Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
A. T. K., STA

Nogometna tržnica, 3. marec

Benzema po sporu v vodilno ekipo lige, Jan Oblak dobil tri nove soigralce

Karim Benzema je po sporu z vodstvom ekipe AI-Itihad prestopil v vodilno ekipe savdijske lige AI-Hilal.

Karim Benzema je po sporu z vodstvom ekipe AI-Itihad prestopil v vodilno ekipe savdijske lige AI-Hilal.

Foto: Reuters

Zimska nogometna tržnica je v zadnjih izdihljajih. Nekdanji dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu Karim Benzema je iz Al-Itihada prestopil k največjemu tekmecu v savdski ligi Al-Hilalu. Razlog naj bi bil spor z vodstvom glede podaljšanja pogodbe. Krepi se tudi ekipa Jana Oblaka. Španskemu nogometnemu prvoligašu Atleticu iz Madrida, se je pridružil 28-letni nigerijski reprezentant Ademola Lookman, klub pa je objavil še dve okrepitvi.

Po poročanju francoskih medijev se je Karim Benzema sprl z vodstvom Al-Itihada glede podaljšanja pogodbe. Nekdanji nogometaš Real Madrida je zdaj podpisal pogodbo z vodilnim klubom lige Al-Hilalom za leto in pol.

Benzema zdaj tudi uradno član ekipe AI-Hilali:

Benzema je v Savdsko Arabijo prispel leta 2023, kar je bil eden najodmevnejših prestopov v zgodovini lige. Pri Al-Itihadu je napadalec v dveh sezonah in pol dosegel 54 golov na 83 tekmah in lani osvojil naslov prvaka.

Poslovilno pismo navijačem:

Ta uspeh bi lahko letos ponovil pri Al-Hilalu, ki ga vodi italijanski trener Simone Inzaghi in kjer bo moči združil z znanimi igralci, kot so Darwin Nunez, Theo Hernandez in Kalidou Koulibaly.

Jan Oblak dobil tri nove soigralce

Ademola Lookman, ki je v finalu evropske lige 2024 zadel hat-trick, se v špansko prestolnico seli do leta 2030 iz italijanske Atalante za 40 milijonov evrov. V Londonu rojeni nogometaš je kariero začel pri Charltonu in nadaljeval pri Evertonu. Sledila je selitev v Leipzig, kot posojen je igral še za Fulham in Leicester, preden se je leta 2022 preselil v Bergamo k Atalanti.

"Doseči hat-trick v evropskem finalu in dvigniti pokal z Atalanto po 61-letni suši bosta najbolj ostala v mojem spominu. Prav tako nagrada za afriškega igralca leta 2024 v dresu Atalante," je na omrežju X zapisal Lookman.

Poleg Nigerijca se v Madrid seli tudi 20-letni mehiški vezist Obed Vargas iz Seattle Sounders, ki je za atlete lani igral v poletni ligi.

20-letni mehiški vezist Obed Vargas se seli k Janu Oblaku.

Nova okrepitev je tudi mladi španski reprezentant Rodrigo Mendoza, ki je doslej igral za Elche. Zanj so pri Atleticu odšteli 20 milijonov evrov, Mendoza pa je podpisal pogodbo do 2031.

