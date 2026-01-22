Selektor odločno: Švedom bomo skušali pokvariti praznik

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v petek ob 20.30 začela nastope v drugem delu evropskega prvenstva. Ta bo za Slovence potekal v Malmöju, prvi tekmeci pa bodo domačini Švedi. Ti so proti Hrvaški pokazali ogromno, a se tudi vse bolj ambiciozni Slovenci zavedajo svoje kakovosti.

Varovanci selektorja Uroša Zormana so v prvem delu nanizali tri zmage, četudi med sabo zelo različne. Ne glede na porozno obrambo na prvi tekmi proti Črni gori in reševanje točk v napadu ter okoli 40 minut slabe igre na drugi proti Švici so v drugi del po doslej najboljši predstavi na EP proti Ferskim otokom odnesli dve točki.

Tudi Švedi bodo glavni del začeli z dvema točkama, dvoboj bo tako še toliko večjega pomena v lovu na polfinalno vstopnico. Domačini so tudi zavoljo dobrih predstav in podpore rojakov v Malmö Areni favoriti, a Slovenci vidijo svoje priložnosti, pristopa pa ne bodo spreminjali.

"Razmišljamo tako, kot ko smo šli na prvenstvo. Tekmo po tekmo, korak po korak. Vemo, da velja Švedska za enega izrednega tekmeca in da o njej ne rabimo izgubljati besed. Igrajo pred polno domačo dvorano, kar je tudi en plus za nas in daje dodatno energijo. Pripravili se bomo maksimalno in jim skušali pokvariti praznik," je na današnjem medijskem terminu razlagal Zorman.

Zorman Švedom priznava vlogo absolutnega favorita

V sredo si je skupaj z varovanci ogledal dvoboj za prvo mesto skupine E, ki ga je Švedska proti Hrvaški dobila s 33:25.

"Hrvaška ni imela niti minimalnih možnosti in to pove vse. Menim, da je Švedska reprezentanca, ki je že pred prvenstvom veljala za enega od favoritov za boj za medalje, če ne celo za naslov," je še kratko in jedrnato o tekmecih dejal slovenski selektor.

Čeprav Slovenija na letošnjem EP velja za eno najbolj oslabljenih zasedb, pa so vse odsotnosti zaradi poškodb dobro nadoknadili tisti, ki so bili zaradi tega primorani prevzeti več odgovornosti. Z dobrimi nastopi pa so zrasle tudi ambicije, kar priznava tudi Zorman, ki hkrati žogico umirja.

"Ne bomo se predali"

"Pred nami je še dolga pot. Pred prvenstvom smo razmišljali, ali bomo prišli iz skupine, danes pa bi razmišljali o polfinalu. Ambicije rastejo, ampak sam bi dejal, da moramo stopiti na trdna tla. Še vedno smo mi Slovenija, kot je bila pred prvenstvom. Zagotovo se ne bomo predali, dali bomo maksimum, čakajo nas štiri tekme, prva je že jutri, se pravi finale, kot bo vsaka naslednja na prvenstvu," v svojem slogu dodaja selektor.

"Švedska bo že marsikaj pokazala, sam pa verjamem v marsikaj, saj me poznate, ampak na igralce ne bomo nalagali pritiska o kakšnih uvrstitvah v polfinale, saj to nima pravega smisla," je še zaključil 46-letni Ljubljančan.

Slovence po dvoboju s Švedsko čakajo še tri preizkušnje. V nedeljo se bodo ob 15.30 pomerili proti Madžarski, 27. januarja proti Hrvaški (18.00), za konec sporeda glavnega dela pa še 28. proti Islandiji (15.30). Najboljši ekipi iz obeh skupin se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeni pa se bosta pomerili za peto mesto. Vse te tekme do konca prvenstva bodo v danskem Herningu.

