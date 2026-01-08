Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes opozoril, da se ZDA "osvobajajo mednarodnih pravil" in se obračajo stran od zaveznikov, mednarodne institucije pa so vse manj učinkovite. Zavzel se je za nov način upravljanja sveta in reformo Združenih narodov, ter poudaril zaščito evropskih interesov, zlasti na področju tehnologije.

"ZDA so uveljavljena velesila, vendar se postopoma oddaljujejo od nekaterih svojih zaveznikov in se osvobajajo mednarodnih pravil, ki so jih še nedavno spodbujale," je predsednik Francije dejal v današnjem nagovoru veleposlanikom v Elizejski palači, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da multilateralne institucije delujejo vse manj učinkovito in da smo se znašli v svetu, ki si ga velike sile želijo razdeliti.

Pri tem je omenil Rusijo in tudi Kitajsko, ki jo je opisal kot "vzpenjajočo se velesilo" in jo pozval k zmanjšanju trgovinske in gospodarske agresivnosti.

Francija bo spodbujala multilateralizem

Napovedal je tudi, da bo Francija svoje letošnje predsedovanje skupini G7 izkoristila za spodbujanje multilateralizma, boj proti globalnim neravnovesjem in preprečevanju razdrobljenosti. Ob tem je pozval k reformi Združenih narodov in upravljanja sveta.

Macron je dejal še, da Francija "zavrača novi kolonializem in novi imperializem", Evropa pa mora po njegovih besedah okrepiti svojo strateško avtonomijo in zmanjšati odvisnost od ZDA in Kitajske.

Pozval k obrambi aktov

Pri tem je izpostavil tehnološki sektor, kjer se razhajanja med Evropo in ZDA pospešeno krepijo. Ameriške oblasti s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu so večkrat kritizirale evropske regulacije in zakonodajo, kot sta akt o digitalnih storitvah (DSA) in akt o digitalnih trgih (DMA).

Macron je pozval k odločni obrambi obeh aktov, konsolidaciji evropskega tehnološkega sektorja in poenostavitvi enotnega kapitalskega trga. Poudaril je tudi pomen zaščite akademske neodvisnosti in se zavzel za "nadzorovan informacijski prostor, kjer se lahko mnenja izmenjujejo popolnoma svobodno, vendar odločitev ne sprejemajo algoritmi, ki so v lasti peščice ljudi".