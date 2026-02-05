Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Konec sage, Špancu zelena luč za minione

Tomas-Llorenc Guarino Sabate | Tomas-Llorenc Guarino Sabate se je zadnji trenutek izognil prilagoditvi svojega kratkega olimpijskega programa. | Foto Reuters

Tomas-Llorenc Guarino Sabate se je zadnji trenutek izognil prilagoditvi svojega kratkega olimpijskega programa.

Foto: Reuters

Španski umetnostni drsalec Tomas-Llorenc Guarino Sabate se je zadnji trenutek izognil prilagoditvi svojega kratkega olimpijskega programa. Španec namerava nastopiti ob glasbi iz franšize Minioni, oblečen kot rumeni lik iz te priljubljene risanke, kar pa so mu organizatorji zaradi težav z avtorskimi pravicami skoraj preprečili.

Šestkratni španski državni prvak je konec prejšnjega tedna izvedel o težavi z uporabo glasbe iz priljubljenega filma. Na svojem olimpijskem debiju mu je tako grozilo, da bo moral tik pred zdajci popolnoma spremeniti nastop, ki ga je pilil že celo sezono, poroča Guardian.

Guarino Sabate je izbrano glasbo za svoj nastop v kratkem programu pred meseci predložil v postopek pridobitve avtorskih pravic, kot velevajo pravila Mednarodne drsalne zveze. V postopku preverjanja se je izkazalo, da medijska hiša Universal uveljavlja svoje avtorske pravice za to glasbeno delo.

Kazalo je, da bo Guarino Sabate prisiljen prilagoditi ali zamenjati koreografijo. V torek pa mu je Universal vendarle dal dovoljenje za uporabo glasbe iz Minionov. "Velika zahvala vsem, ki ste delili to zgodbo. Zaradi vas se je Universal premislil in dovolil izjemo za moj nastop," je na družbenem omrežju Instagram zapisal 26-letni športnik.

Tomas-Llorenc Guarino Sabate | Foto: Reuters Foto: Reuters

Njegov program je sestavljen okoli glasbe iz popularnega animiranega filma, Guarino Sabate pa je tudi med nastopom nosi rumeni majico in modre hlače, ki spominjajo na like iz filma. Španec s tem programom doslej ni imel težav, z njim je nastopil tudi na evropskem prvenstvu v Sheffieldu prejšnji mesec.

Licenciranje glasbe v umetnostnem drsanju je sicer v zadnjih letih postalo vse bolj zapleteno, zlasti ker se je ta šport preusmeril k sodobni popularni glasbi, še dodaja Guardian.

