Stop znak za Dončića, konec sezone za Davisa? Nov poraz prvakov.

Potem ko se je pri Lakersih na parket vendarle vrnil Austin Reaves, ki je bil najbolj zaslužen za zadnjo zmago Jezernikov proti Philadelphii, pa se trener J. J. Redick spopada z novimi težavami, saj se je zdaj na stranskem tiru znašel Luka Dončić. Ta je v drugi četrtini srečanja s 76ersi odšepal s parketa v garderobo in predčasno sklenil tekmo. ESPN poroča, da obstaja začetni optimizem, da se je Dončić izognil hujši poškodbi, vendar bodo morali Lakersi odigrati vsaj eno tekmo brez njega, tako da bo manjkal na tekmi proti Warriorsom. Poleg njega bo manjkal tudi Adou Thiero. Debi v dresu Lakersov pa čaka prišleka iz Atlante, Luka Kennarda, ki bo ekipi na voljo in bo, kot vse kaže, debi s številko deset v zlato vijoličnem dresu dočakal prav v soboto.

Bo Kennard dočakal debi v dresu Lakersov? Foto: Reuters

Na drugi strani je Golden State na zadnji dan odprte tržnice zamenjal Jonathana Kumingo za Kristapsa Porzingisa, a njihova domnevna prizadevanja za zvezdnika Milwaukee Bucksov Giannisa Antetokounmpa niso bila uspešna. Zvezdniški branilec Stephen Curry bo sicer zaradi bolečin v desnem kolenu izpustil tretjo zaporedno tekmo, sezono je že pred tem moral prečrtati Jimmy Butler. Manjkal bo tudi Porzingis, ki ima poleg minule menjave težave z Ahilovo tetivo, tik pred tekmo pa bo padla odločitev o nastopu Brandina Pondziemskega, ki je okreval po bolezni.

Lakersi so trenutno na petem mestu zahoda z izkupičkom 31–19, Warriorsi so osmi z 28–24. Na edini dozdajšnji tekmi v tej sezoni so Jezerniki doma konec oktobra izgubili s 109:119, a se je razmerje moči obeh ekip v tem času precej premešalo.

Anthony Davis že odigral svoje v tej sezoni?

Košarkarji Brooklyna so v sobotni matineji doma brez večjih težav premagali oslabljeni Washington (127:113). Gostje so imeli na derbiju začelja na voljo le osem igralcev, Netsi pa so jim v prvem polčasu nasuli kar 80 točk. Toliko jih niso dali v polčasu že vse od 21. decembra 2022, ko so proti Golden Statu dosegli neverjetnih 91 točk.

BREAKING: Washington Wizards star Anthony Davis (hand, groin) expected to sit out the remainder of the season to fully get healthy for the 2026-27 season, league sources tell me. pic.twitter.com/HKqEL9mBFC — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 7, 2026

Najboljši strelec v vrstah zmagovalcev je bil Michael Porter Jr. (23), pri poražencih je strelski rekord kariere dosegel Will Riley (27). Pri Washingtonu je manjkal tudi Anthony Davis, ki je pred kratkim zapustil Dallas in se preselil v glavno mesto ZDA. Vse več je govoric, da bi lahko ameriški center v tej sezoni že odigral svoje. Tako bi lahko končal sezono z zgolj 20 nastopi, vsemi v dresu Dallasa, kar je najmanjše število v njegovi karieri. Washingtonu bi to po svoje ustrezalo, saj si prizadeva, da bi zadržal položaj med najslabšimi klubi v tej sezoni, s čimer bi si povečal možnosti za prihod kakovostnih okrepitev na prihodnjem naboru. O tem, da 32-letni Davis v tej sezoni ne bo več igral, poroča tudi ameriški novinar Chris Haynes (Prime Video).

Rakete do preobrata pri oslabljenih prvakih

Alperen Sengun je proti branilcem naslova, za katere je nastopil tudi Chet Holmgren, dosegel trojni dvojček. Foto: Reuters Branilci naslova Oklahoma City Thunder so odlično začeli sezono in si priigrali veliko prednost pred zasledovalci, v zadnjem obdobju pa nanizali bistveno več porazov. Čeprav niso mogli računati na tri pomembne igralce (Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams in Ajay Mitchell), so si na domačem parketu proti Houston Rockets v prvem polčasu priigrali že 15 točk prednosti, a tudi to ni zadoščalo za zmago. Gostje iz Teksasa so se vrnili, preobrnili rezultat in se na koncu veselili zmage s 112:106.

Tari Eason je dosegel 26, Jabari Smith Jr. 22, Alperen Sengun pa 17 točk, katerih je dodal 12 skokov in 11 asistenc, tako da je vpisal trojni dvojček. Pri oslabljenih prvakih, ki so izgubili drugo zaporedno tekmo, skupno pa v tej sezoni zbrali 13 porazov, sta dala največ točk Cason Wallace (23) in Isaiah Joe (21).

