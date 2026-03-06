Ta konec tedna bo zaradi intenzivnih investicijskih del v okviru nadgradnje glavne ljubljanske železniške postaje tako kot pred dobrim mesecem popolnoma zaprt osrednji del postaje. Za vlake proti Gorenjski in Primorski bodo organizirali nadomestne avtobuse, so za STA pojasnili na Slovenskih železnicah.

Na osrednji del ljubljanske železniške postaje tako ne bo pripeljal oziroma z njega odpeljal noben vlak. Podobne zapore je bila glavna železniška postaja v prestolnici deležna že v začetku februarja.

Zapora se bo začela v petek ob 23. uri, potekala pa bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj, je po današnjem ogledu poteka gradbenih del na postaji za STA dejal vodja območja Ljubljana v podjetju SŽ - Infrastruktura Goran Prodanovič.

Zaprti bosta progi med Ljubljano in Borovnico ter med Ljubljano in Jesenicami. Na obeh teh relacijah bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze.

Promet proti Štajerski bodo prilagodili na način, da bo okoli 70 odstotkov vlakov odpeljalo z začasnih peronov ob Masarykovi cesti oziroma na Šmartinskem nadvozu, za del povezav v smeri postaj Zidani Most, Dobova in Maribor pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog in nazaj.

V smeri Dolenjske sprememb ne bo. Vlaki proti Metliki, Novemu mestu in Kočevju bodo tako kljub zapori konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu, je še dejal Prodanovič.