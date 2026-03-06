Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
6. 3. 2026,
12.54

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
gradnja potniki vlak popolna zapora železniška postaja Ljubljana

Petek, 6. 3. 2026, 12.54

38 minut

Konec tedna znova popolna zapora ljubljanske železniške postaje

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Železniška postaja Ljubljana. | V ponedeljek bo postaja znova odprta. | Foto Bojan Puhek

V ponedeljek bo postaja znova odprta.

Foto: Bojan Puhek

Ta konec tedna bo zaradi intenzivnih investicijskih del v okviru nadgradnje glavne ljubljanske železniške postaje tako kot pred dobrim mesecem popolnoma zaprt osrednji del postaje. Za vlake proti Gorenjski in Primorski bodo organizirali nadomestne avtobuse, so za STA pojasnili na Slovenskih železnicah.

Na osrednji del ljubljanske železniške postaje tako ne bo pripeljal oziroma z njega odpeljal noben vlak. Podobne zapore je bila glavna železniška postaja v prestolnici deležna že v začetku februarja.

Zapora se bo začela v petek ob 23. uri, potekala pa bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj, je po današnjem ogledu poteka gradbenih del na postaji za STA dejal vodja območja Ljubljana v podjetju SŽ - Infrastruktura Goran Prodanovič.

Zaprti bosta progi med Ljubljano in Borovnico ter med Ljubljano in Jesenicami. Na obeh teh relacijah bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze.

Promet proti Štajerski bodo prilagodili na način, da bo okoli 70 odstotkov vlakov odpeljalo z začasnih peronov ob Masarykovi cesti oziroma na Šmartinskem nadvozu, za del povezav v smeri postaj Zidani Most, Dobova in Maribor pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog in nazaj.

V smeri Dolenjske sprememb ne bo. Vlaki proti Metliki, Novemu mestu in Kočevju bodo tako kljub zapori konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu, je še dejal Prodanovič.

Ogled gradbišča nove železniške postaje v Ljubljani. Železnice, železniška postaja.
Novice Ljubljanska železniška postaja s pri nas prvič videno rešitvijo #foto #video
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Novice Objavljena pobuda za pripravo DPN za železniško povezavo Brnik–Ljubljana
gradnja drugi 2. tir
Novice Ljubljanska železniška postaja v sklepni fazi prenove: kaj prinašajo rekordne naložbe v promet
gradnja potniki vlak popolna zapora železniška postaja Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.