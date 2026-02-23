Slovenska košarkarska reprezentanca je danes začela priprave na drugi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Že v petek, 27. februarja, ob 18.30 selekcijo Aleksandra Sekulića v koprski dvorani Bonifika čaka spopad s Češko. V nedeljo, 1. marca, se bodo z istim tekmecem pomerili še na gostovanju v Jihlavi. Švedi in Estonci se bodo v istih dneh pomerili v Stockholmu ter v Talinu.

Na današnjem uvodnem treningu slovenske članske moške reprezentance je vadilo 14 košarkarjev, tudi mladi Stefan Joksimović, ki se je po nedeljskem zmagoslavju v španskem kraljevem pokalu soigralcem neposredno z letališča pridružil kar med treningom v koprski Bonifiki.

Klemna Prepeliča v prihodnjih dneh še čakajo klubske obveznosti. Reprezentanci se bo priključil po četrtkovi evroligaški tekmi njegovega Dubaja s francoskim Asvelom, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

"Vemo, kaj je naša naloga"

"Vemo, kaj je naša naloga," pravi Žiga Samar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida ''Ob vsakem reprezentančnem zboru so pričakovanja, razumljivo velika. Čakata nas dve tekmi z zelo dobro reprezentanco Češke, ki je v novembrskem ciklu odigrala dve odlični tekmi in zasluženo vknjižila dve zmagi. Vemo, kaj je naša naloga. V teh nekaj treningih moramo osvežiti sisteme in principe v igri ter se na tekmeca dobro pripraviti. Ko imaš na voljo le nekaj dni za pripravo, je vedno najpomembnejša igra v obrambi. Tudi tokrat mora biti obramba naše glavno vodilo in ob taki miselnosti ter pristopu smo na igrišču lahko uspešni," je ob začetku priprav na spopad s Češko povedal Žiga Samar.

Slovenci so v uvodnem novembrskem ciklu po podaljšku v Kopru s tesnih 93:94 izgubili z Estonci in v Stockholmu s 94:83 premagali Švede. Na lestvici je vodilna Češka z dvema zmagama, Estonija in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Švedska je še brez zmage. Za konec prvega dela kvalifikacij bodo Slovenci v petek, 3. julija, igrali v Estoniji in v ponedeljek, 6. julija, gostili Švedsko. Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.

20. izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca je do zdaj štirikrat nastopila na svetovnih prvenstvih.

Slovenska reprezentanca za tekmi s Češko: Miha Cerkvenik (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Stefan Joksimović (Baskonia, Španija), Robert Jurković (Perspektiva Ilirija), Martin Krempelj (Bilbao, Španija), Urban Kroflič (Mega Superbet, Srbija), Aljaž Kunc (Torun, Poljska), Alen Omić (Merkezefendi, Turčija), Mark Padjen (Perspektiva Ilirija), Klemen Prepelič (Dubaj, ZAE), Rok Radović (Cedevita Olimpija), Žiga Samar (Gran Canaria, Španija), Žak Smrekar (Krka), Leon Stergar (Limoges, Francija) in Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija).

Preberite še: