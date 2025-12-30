Zadnje dni leta na ledu lige NHL ne manjka tekem

Hokejisti v ligi NHL so imeli nekaj prostih dni čez božič, v dneh, ko se izteka leto in začenja novo, pa zanje ni počitka. Na predzadnji dan leta 2025 je na sporedu pet tekem, na silvestrovo jih bo kar 10 in nato še na novega leta dan osem.

V noči na sredo je na ledu tudi najboljša ekipa vzhodne konference. Carolina Hurricanes ima 51 točk in je dve točki pred Detroit Red Wingsi. Tokratni nasprotnik Caroline je ekipa Pittsburgh Penguins, ki ima osem zmag manj. Oboji so na zadnjih petih tekmah kar trikrat izgubili.

Los Angeles Kingsi z Anžetom Kopitarjem, ki so v ponedeljek z 2:5 izgubili z najboljšo ekipo sezone, s Colorado Avalanchesi, naslednjo tekmo igrajo prvega januarja, ko v njihovo dvorano prihaja ekipa Tampa Bay Lightning.

Liga NHL, 30. december:

Lestvice