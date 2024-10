Putin pošilja v boj posebno vrsto vojakov: Vse bodo pobili

Vojna v Ukrajini traja že dve leti in osem mesecev. Obe strani imata vse večje težave s popolnjevanjem svojih enot, ki jih uporabljata za boje na vzhodu Ukrajine in v ruski regiji Kursk. Rusija težave s pomanjkanjem vojakov rešuje tudi z novačenjem moških, starejših od 50 let. Mlajši ruski vojaki so jim nadeli vzdevek dedki. Ti "dedki" imajo po poročilih velike težave pri prenašanju telesnih naporov vojskovanja na bojni črti.

Vojna v Ukrajini, ki traja že od februarja 2022, je odnesla že veliko življenj vojakov na obeh straneh. Težave z vpoklici novih vojakov so velike, saj se številni mladi moški skušajo izogniti vpoklicem tako v Rusiji kot Ukrajini.

Zaporniki, tuji najemniki, zdaj tudi t. i. dedki

Rusija je v preteklosti v boj novačila zapornike, iz Rusije prihajajo tudi poročila o tujih najemnikih iz držav svetovnega juga, govori se tudi o severnokorejskih vojakih. A ruska vojska se zaradi pomanjkanja mladih moških vse bolj zanaša na starejše vojake, t. i. dedke, piše švicarski medij Watson.

"Dedki" so pogodbeni vojaki, starejši od 50 let. Zaradi njih se je povečala povprečna starost ruskih vojakov. Neki ruski vojak, ki se bojuje v ukrajinski regiji Harkov, je za rusko neodvisno spletno platformo Verstka dejal: "Polovica vojakov na našem odseku fronte je starcev in ti v spopadih množično umirajo."

Nekateri "dedki" se sploh ne prebijejo do svojih položajev

Podobno je tudi v regiji Doneck. "Od poletja smo v bojih za Časiv Jar izgubili polovico vojakov – bodisi so bili ubiti bodisi ranjeni. Polovica poslanih okrepitev je starejših od 50 let, nekateri so celo starejši. Nekateri od teh se sploh ne prebijejo do svojih položajev," je povedal ruski vojak s tega odseka fronte.

Neimenovani ruski uradnik je za Verstko potrdil, da je bila približno polovica prostovoljcev iz Moskve, ki je v zadnjih mesecih prišla na fronto, starejših od 45 let. Vendar uradnik v tem ne vidi težav: "Pa kaj potem? So v formi, so očetje in imajo izkušnje. Prekašajo vsakega mladeniča."

"Vsi so bolni, bolijo jih noge in glava ter so počasni"

A poročila vojakov s fronte kažejo drugačno sliko. Mnogi starejši moški niso zdržali fizičnega napora, imeli so težave s težko opremo in so imeli pogosto zdravstvene težave. "Vsi so bolni," je rekel neki vojak in dodal: "Noge jih bolijo, glava jih boli in so počasni."

Vojaški strokovnjak Pavel Aksenov je po poročanju v Latviji delujočega ruskega medija Meduza pojasnil, da imajo v vojni prednost mlajši vojaki: "Mlademu človeku je veliko lažje prijeti minomet in z njim preteči nekaj metrov."

Starejši vojaki so počasni

Zlasti v vojni, kjer je vse – od zaščitne opreme do streliva – težko, potrebuješ vojake, ki to breme hitro prenesejo. Starejši moški so zaradi fizičnih omejitev tu manj učinkoviti.

Starejši vojaki so zelo počasni pri prenašanju orožja in streliva na bojišču z enega na drug položaj. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Povečano število starejših vojakov potrjujejo tudi podatki BBC in ruskega neodvisnega medija Mediazone. Po podatkih novinarjev je samo letos v Ukrajini umrlo 2.475 ruskih pogodbenih vojakov, starejših od 45 let, kar je skoraj polovica identificiranih smrti. To pomeni 18-odstotno povečanje glede na celotno leto 2023 in trikratno povečanje glede na leto 2022.

Narašča število padlih vojakov, ki so starejši od 55 let

Hitro narašča tudi število umrlih, ki so starejši od 55 let. Letos so v tej starostni skupini zabeležili že 597 smrti, kar je 50 odstotkov več kot leta 2023 in štirikrat več kot leta 2022. Najstarejši potrjeno umrli ruski vojak je bil 72-letni Mihail Šuvalov, ki je umrl leta 2022.

Mediazona poudarja, da je seznam umrlih še nepopoln in bi se lahko v prihodnjih mesecih še povečal.

Odhod v vojsko kot način, da se izkoplješ iz revščine?

Povečanje števila starejših pogodbenih vojakov je lahko povezano s finančnimi spodbudami in težkimi gospodarskimi razmerami v nekaterih regijah Rusije, poroča Meduza. Moški upajo, da jim bo služenje vojaškega roka zagotovilo finančno varnost, predvsem za njihove družine.

Od začetka vojne je ruska vlada večkrat sprejela ukrepe za zvišanje starostne meje za nabornike in pogodbene vojake. Poleti 2023 se je zvišala najvišja starost za služenje vojaške obveznosti s 27 na 30 let. Poleg tega so zvišali starostno mejo za rezerviste za pet let. Lani se je zvišala tudi starostna meja za pogodbene vojake, in sicer s 65 na 70 let, še piše Watson.