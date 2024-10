Ruski vojaški blogerji so nedavno poročali o zavzetju več ukrajinskih vasi v Donbasu. Njihov vir so bila poročila ruskih poveljnikov. Toda zdaj blogerji razkrivajo: vasi sploh niso bile osvojene. Lažna poročila ruskih poveljnikov so številne ruske vojake stala življenje, še trdijo.

Nekateri ruski vojaški blogerji se javno pritožujejo, da ruski poveljniki lažno izjavljajo, da so zavzeli več vasi v Donbasu v vzhodni Ukrajini in da so vojaško napredovali, piše nemški medij Focus.

"Nepotrebne žrtve med ruskimi vojaki"

Neki ruski vojaški bloger je javno zapisal: "Poveljniki so označili osvajanja, kjer ruska vojska sploh ni imela uspehov. Njihov cilj je bil, da zmage objavijo v medijih in nadrejenim pošljejo poročila o uspehu."

Zaradi lažnih poročil o uspehu je rusko topništvo in letalstvo prenehali obstreljevati vasi. V resnici so bili tam še vedno ukrajinski položaji. In tako so med ruskimi vojaki nepotrebne žrtve.

Ruski vojaki zabili zastavo in se umaknili

Vojaški bloger z vzdevkom Rybar piše, da domnevni ruski napredek nima nič skupnega z realnostjo. Kot dokaz so poveljniki predložili fotografijo ruske zastave, ki plapola blizu kraja Hrihorivka.

Toda po besedah ​​​​Rybarja je le majhna skupina vojakov pohitela naprej, zabila zastavo v tla in se nato umaknila v prvotni položaj. Po Rybarju se majhni napredki pogosto izkažejo za slepo ulico.

Lažna poročila kot smrtna past?

Lažna poročila poveljnikov so se pogosto izkazala za smrtno past, ker so poveljniki žrtvovali veliko vojakov, da bi uresničili že napovedana osvajanja ali da bi sledili novim načrtom svojih nadrejenih. "Cena goljufivih poročil so življenja naših vojakov," trdi Rybar.