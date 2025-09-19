Odločitev o prvaku, a predzadnje dejanje za Gajserja in Pancarja

Svetovno prvenstvo v motokrosu se ta konec tedna končuje z VN Avstralije v Darwinu. Na 20. dirki leta bo Romain Febvre najverjetneje osvojil svoj drugi naslov prvaka v elitnem razredu MXGP, saj bo novinec Lucas Coenen težko izničil 47 točk zaostanka. Na voljo jih je še 60, Belgijec pa na zadnjih dirkah ni v najboljši formi. Tim Gajser bo poskušal sezono, ki jo je zaznamovala poškodba, končati z zmago, Jan Pancar pa obdržati 11. mesto v skupnem seštevku. Zanju se sezona sicer še ne končuje, saj bosta prvi oktobrski konec tedna z reprezentanco Slovenije dirkala še v ZDA na pokalu narodov.

Romain Febvre je svoj prvi in doslej edini naslov svetovnega prvaka osvojil leta 2015 v razredu MXGP, torej pred ero Tima Gajserja. Foto: Guliverimage Avstralija se je na koledar dirk na najvišji ravni vrnila po dolgem premoru. Doslej so tam spodaj izvedli le pet dirk za svetovno prvenstvo, zadnjo leta 2001. Tako je proga v Darwinu nova za vse motokrosiste te generacije in nihče ne bo imel prednosti poznavanja terena.

V boju za končno prvo mesto ima Romain Febvre (Kawasaki) precejšnjo prednost in zato mu ne bo treba voziti na vso moč. Ima zajetnih 47 točk naskoka pred Lucasom Coenenom (KTM). Belgijec je pred misijo nemogoče, saj je na zadnji postaji sezone na voljo le še največ 60 točk (deset v kvalifikacijah in po 25 za zmagi v obeh vožnjah). Coenen bo lahko posegel v boj za naslov le, če bo imel njegov francoski tekmec res hude težave ali pa bi odstopil. Febvre torej za naslov potrebuje le še 13 točk.

MXGP, skupni seštevek pred finalno dirko (19/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 929 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 882

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 665

4. Ruben Fernandez (Honda) 599

5. Jeffrey Herlings (KTM) 582

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 560

...

9. Tim Gajser (Honda) 464

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 314

Jeffrey Herlings, ki je tako kot Tim Gajser zaradi poškodbe odpadel iz letošnjega boja za naslov prvaka, je trenutno v najboljši formi. Foto: Guliverimage V boju za zmago ob Coenenu tako kot prejšnji konec tedna na Kitajskem pričakujemo še Jeffreyja Herlingsa (KTM), ki je dobil zadnje tri dirke, in Tima Gajserja (Honda), ki se je na četrti dirki po vrnitvi vrnil na zmagovalni balkon (v Šanghaju je bil drugi). Petkratni svetovni prvak iz Makol najverjetneje želi na zadnji postaji sezone postaviti piko na i tudi dolgoletni karieri pri Hondi, saj bo, če je verjeti govoricam, po sezoni menjal ekipo in znamko motorja.

"Res se je bilo lepo vrniti na zmagovalni oder še pred koncem sezone. Stvari gredo po vrnitvi zaradi poškodbe v pravo smer in na Kitajskem je bil tudi zelo lep občutek stati na odru ob Rubnu. Zdaj ostane le še Avstralija. Sezona ni šla povsem po načrtih, a sem ponosen na svoje dosežke na stezi. Zdaj pa imam še zadnjo priložnost, da stopim povsem na vrh," je dejal 29-letnik. Na Hondi bo sicer zagotovo dirkal še najmanj enkrat, prvi oktobrski konec tedna na pokalu narodov v ZDA. Tam bo Slovenijo zastopal skupaj z Janom Pancarjem (TEM JP253 KTM) in Jako Peklajem. Poskušali bodo vsaj ponoviti lansko sedmo mesto, kar je bil najboljši dosežek v zgodovini slovenskega motokrosa.

Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj in vsi trije vozniki za pokal narodov bodo o pričakovanjih na letošnjem pokalu narodov, olimpijadi motokrosa, spregovorili 25. septembra. Tim Gajser bo takrat slovenskim novinarjem na voljo sploh prvič po aprilski velikonočni poškodbi rame.

Pozor še na termin dirke! Darwin je osem ur in pol pred srednjeevropskim časom. Tako bodo štarti voženj ob nekoliko nenavadnih urah: prva vožnja v MXGP ob 5.45, druga pa ob 8.40. Uro prej bodo dirkali v razredu MXGP, kjer naslov prvaka prav tako še ni odločen. Branilec lovorike Kay de Wolf (Husqvarna) za Simonom Längenfelderjem (KTM) zaostaja za 16 točk.