Republikanec Ronald Reagan, ki je ZDA vodil med letoma 1981 in 1989, je bil znan po svojih šalah na račun komunizma in Sovjetske zveze. Ena od njegovih najbolj znanih šal, ki pa za veliko ljudi v času hladne vojne in strahu pred jedrsko apokalipso verjetno ni bila preveč zabavna, je bila šala, da je pravkar dal ukaz za napad na Sovjetsko zvezo.

Zaradi ruskega napada na Ukrajino in posledično poslabšanih odnosov med Rusijo in Zahodom številni trdijo, da se je svet znova znašel v hladni vojni. Prva hladna vojna se je kmalu po drugi svetovni vojni začela med Zahodom na čelu z ZDA ter komunistično Sovjetsko zvezo in njenimi vzhodnoevropskimi satelitskimi državami.

Protikomunist, ki trdi, da se bojuje proti Imperiju zla

Leta 1980 je na ameriških predsedniških volitvah zmagal nekdanji srednje uspešni hollywoodski igralec in republikanski guverner Kalifornije Ronald Reagan. Zaradi retoričnih spretnosti, ki jih je velikokrat začinil s šalami, se ga je oprijel vzdevek Veliki komunikator.

Ker je zagovarjal trdo protikomunistično politiko do Sovjetske zveze, med drugim ji je nadel ime Imperij zla, so ga imeli njegovi nasprotniki za nekakšnega kavboja in zagovornika trde linije. Napovedal je tudi t. i. Vojno zvezd, tj. vzpostavitev protiraketnega ščita, ki bi uničeval sovjetske jedrske izstrelke v morebitni tretji svetovni vojni.

Nasprotniki prepričani, da svet potiska na rob jedrske vojne

Ker so to bili časi velike zaostritve med blokoma, so bili številni njegovi nasprotniki prepričani, da Reagan svet potiska na rob jedrske vojne. Sam se je iz tega ponorčeval 11. avgusta 1984, ko je imel radijski nagovor ameriškim državljanom iz svoje kalifornijske počitniške hiše.

Reaganove šale na račun Sovjetske zveze:

Na vaji, s katero je preverjal delovanje mikrofona, je izrekel naslednje besede, ki so jih slišali radijski tonski tehniki, ne pa tudi ameriška javnost: "Moji sodržavljani, z veseljem vam sporočam, da sem pravkar podpisal zakon, s katerim bom za vedno izobčil Sovjetsko zvezo. Bombardiranje se bo začelo čez pet minut."

Iz bojevnika se prelevi v zagovornika miru

Nekaj let pozneje, ko je na čelo Sovjetske zveze prišel reformist Mihail Gorbačov, se je Reagan iz protikomunističnega križarja, kot so mu tudi pravili, prelevil v zagovornika otoplitve odnosov med supervelesilami. S tem se je končala hladna vojna. Kmalu po Reaganovem odhodu iz Bele hiše so se zgodile silovite spremembe.

Poljska je avgusta 1989 dobila prvo nekomunistično vlado po dolgih desetletjih, ki je bila tudi prva nekomunistična vlada v državah Varšavskega bloka. Jeseni 1989 je padel Berlinski zid, nato je žametna revolucija z oblasti odnesla češkoslovaške komuniste, padel je tudi trdi režim Nicolaja Ceausescuja v Romuniji ...

Skratka, sledil je zlom komunizma v Vzhodni Evropi, ki je na smetišče zgodovine odnesel tudi Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo, dve večnarodni državi, ki sta nastali po prvi svetovni vojni.