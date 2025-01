Severne evropske države za znižanje cenovne kapice na rusko nafto

Zunanji ministri Švedske, Danske, Finske, Estonije, Litve in Latvije so EU v skupnem pismu pozvali k znižanju cenovne kapice za izvoz ruske nafte v tretje države, ki je določena pri 60 dolarjih za 159-litrski sod. Gre sicer za ukrep, ki so ga decembra 2022 sprejeli na ravni skupine G7. V Bruslju so prejem pisma potrdili.

Ukrep je skupina G7 sprejela, da bi Rusiji omejila prihodke od prodaje surove nafte in oslabila njen položaj v vojni z Ukrajino, številni pa so do njega kritični, češ da je neučinkovit, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ministri šestih držav v pismu EU pozivajo, da je treba cenovno kapico znižati in s tem dodatno omejiti ruske prihodke od prodaje nafte. "Glede na omejene skladiščne zmogljivosti in preveliko odvisnost od izvoza Rusija nima druge izbire, kot da izvoz nafte nadaljuje, četudi po bistveno nižji ceni," so zapisali.

Šest držav je še izpostavilo, da je cenovno kapico varno znižati, saj je mednarodni naftni trg danes bolje preskrbljen kot pred dvema letoma, kar zmanjšuje tveganje motenj v dobavi, še poroča AFP.