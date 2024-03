To je bitka, ki jo mora dobiti Putin, če želi zmagati

Po neuspehu ruskega naskoka na Kijev spomladi 2022 in uspešni ukrajinski protiofenzivi jeseni istega leta so številni na Zahodu že videli Rusijo kot veliko poraženke vojne. A po lanski spodleteli ukrajinski protiofenzivi in ruski zasedba mesta Avdijivka zdaj številni že svarijo ukrajinskim zlomom. Je ruski predsednik Vladimir Putin na poti k zmagi?

Bernd Ziesemer, kolumnist nemškega medija Capital, je eden tistih, ki so prepričani, da je Rusija še daleč od zmage. Res je, piše kolumnist, da je lahko Vladimir Putin zadnje čase zadovoljen: padla je Avdijivka, Alekseja Navalnega so umorili, razklana ameriška politika ni zmožna potrditi novega svežnja pomoči Ukrajini, tabor zaveznikov Ukrajine je zapadel v potrtost …

Vojne se dobivajo v tovarnah

​​​"Pa vendar na koncu propagandni uspehi Vladimirja Putina ne določajo vojne, ki že dve leti krvavo divja v Ukrajini. Najpozneje od druge svetovne vojne naprej velja spoznanje: vojne se zmagujejo najprej v tovarnah, nato pa na bojiščih. Industrijska moč in tehnične inovacije določajo bojno učinkovitost vojski."

In na tem področju Rusija ni v prednosti, četudi je Putinu uspelo velik del svojega gospodarstva preusmeriti v vojno proizvodnjo. Zadnje uspehe na fronti Putin dosega s pomočjo severnokorejskih granat, iranskih brezpilotnih letalnikov, raketnih komponent, pretihotapljenih prek Kitajske in še zlasti zaradi velikega števila žrtvovanih ruskih vojakov.

Velike ruske žrtve za osvojitev Avdijivke

V bojih na 30 kvadratnih kilometrih ozemlja je samo v bitki pri Avdijivki v štirih mesecih padlo 17 tisoč Rusov in tujih plačancev, več kot jih je padlo v desetih letih sovjetskih bojev v Afganistanu. Okoli 30 tisoč ranjenih ruskih vojakov in plačancev je končalo v bolnišnicah, poudarja kolumnist.

Bo Ukrajina, ko bo v svojo oborožitev vključila ameriška letala F-16, lahko proti Rusiji nastopila v skladu z Natovo doktrino združenega bojevanja rodov? Foto: Guliverimage

V resnici lahko Putin naredi malo proti sodobnemu zahodnemu orožju. Manevrirni izstrelki taurus so sposobni uničiti oskrbovalne linije, predvsem Kerški most, ki povezuje Rusijo z zasedenim polotokom Krim, je prepričan Ziesemer.

Združeno bojevanje rodov po dobavi F-16

Z zadostnim številom letal F-16, s katerimi se ukrajinski piloti usposabljajo že nekaj mesecev, bi imela Ukrajina prvič dovolj zračne podpore za izvedbo kopenske ofenzive kot "združenega bojevanja rodov" (ang. combined arms), kot predvideva Natova operativna doktrina.

Z najnovejšo tehnologijo brezpilotnih letal bi lahko Ukrajina izničila prednosti sovražnikovih množičnih napadov. Velika težava je v tem, da Zahod te vojaške tehnologije Ukrajini bodisi sploh ni dobavil ali pa jo je dobavil v premajhnih količinah.

Zmagal bo tisti, ki bo imel boljšo tehnologijo

Kjerkoli so Ukrajinci sami razvili inovativno tehnologijo, dosegajo uspehe. To je še posebej očitno v boju proti ruski črnomorski floti. S svojimi inovativnimi mornariškimi brezpilotnimi letalniki je Ukrajincem v zadnjih mesecih uspelo preseči bojno učinkovitost ruskih vojaških ladij, pregnati sovražnikove enote s celotnega zahoda Črnega morja in ponovno zagnati izvoz žita iz Odese in drugih pristanišč, trdi Ziesemer.

Bernd Ziesemer je dolgoletni novinar ter velik poznavalec Rusije in Kitajske. Na fotografiji (levo) iz leta 2004 ga vidimo neki televizijski oddaji v pogovoru z zdaj že pokojnim dolgoletnim nemškim zunanjim ministrom Hans-Dietrichom Genscherjem. Foto: Guliverimage

Ta razvoj je najboljša potrditev teze, ki jo zagovarja nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojne Valerij Zalužni: v naslednji fazi vojne se bo vse osredotočilo na vprašanje, kdo ima boljšo tehnologijo in kdo ne.

"Ni razloga, da bi odpisovali Ukrajino"

Ukrajinci zdaj sami razvijajo številne oborožitvene sisteme, saj se ne želijo zanašati zgolj na podporo zahodnih partnerjev. To velja za rakete dolgega dosega ali celo za tehnologijo, o kateri te tedne vsi govorijo: umetno inteligenco.

Vsi govorijo o tem, kako Putin celotno gospodarstvo usmerja v vojno. A Ukrajinci tega ne počnejo zgolj enako dobro, ampak tudi bolje. Nobenega razloga ni, da bi odpisovali Ukrajino in precenjevali Putina, je še prepričan kolumnist Capitala.