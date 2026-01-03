V Kranjski Gori vse nared, kam lahko posežejo Slovenke?

V Kranjski Gori je vse pripravljeno za prvi smučarski spektakel letošnje zime v Sloveniji. Podkorenska strmina bo danes in nedeljo sedmič po vrsti gostila svetovni pokal alpskih smučark. Na današnjem veleslalomu bodo nastopile tri Slovenke, ob Ani Bucik Jogan, ki je v petek napovedala slovo od belih strmin po koncu te sezone, še tekmovalki iz evropskega pokala Nika Tomšič in Caterina Sinigoi. Prva vožnja se bo začela ob 10.00.

Organizatorji v Kranjski Gori so vrhunsko pripravili progo, ki bo nudila dobre tekmovalne pogoje tudi tekmovalkam z višjimi startnimi številkami. Potem ko sta se poškodovali in že končali olimpijsko sezono Andreja Slokar in Neja Dvornik, bo Ana Bucik Jogan glavna slovenska favoritinja pod Vitrancem. Novogoričanka je v Kranjski Gori najvišje posegla s petim mestom na slalomu leta 2022, najboljša v veleslalomu pa je bila prav na domači strmini z osmim mestom leta 2023. Domačinka Meta Hrovat, ki je že sklenila tekmovalno pot, je bila sicer zadnja nosilka slovenskih stopničk na domači tekmi v Kranjski Gori. V letih 2020 in 2021 je bila tretja na veleslalomu.

Slovenske smučarke v Kranjski Gori Foto: Aleš Fevžer

Nika Tomšič in Caterina Sinigoi točk svetovnega pokala še nimata. Bucik Jogan bo tokrat nastopila kot 25., Tomšič bo imela številko 59, Caterina Sinigoi pa se bo na progi podala kot zadnja na startni listi s številko 62.

Veleslalom bo ob 10. uri odprla Švicarka Camille Rast, takoj za njo se bo po progi podala Švedinja Sara Hector. Do zdaj je bilo v tej sezoni na sporedu pet veleslalomov, vodilna v seštevku discipline pa je Avstrijka Julia Scheib pred Novozelandko Alice Robinson. Ravno ti dve smučarki sta si do zdaj razdelili tudi vseh pet zmag v sezoni, Scheib je zmagala trikrat, Robinson pa dvakrat. Avstrijka bo danes nastopila s številko tri, Novozelandka pa bo nosila dres s številko štiri.

Organizatorji tekmovanja v Kranjski Gori so pripravili kakovostno snežno podlago, na kateri bodo lahko tekmovale smučarke in se enakovredno merile tudi tekmovalke z višjimi startnimi številkami.

Druga vožnja se bo začela ob 13.00.

V nedeljo bo v Kranjski Gori na sporedu še slalom.