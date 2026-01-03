Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Sobota,
3. 1. 2026,
17.52

Thermometer Blue 0,73

novoletna turneja Innsbruck Domen Prevc smučarski skoki

Innsbruck

Domen Prevc žrtev razmer, nato pa še manjša nepazljivost #video

Domen Prevc, Innsbruck | Domen Prevc je v današnjih kvalifikacijah v Innsbrucku zasedel zanj sila skromno 30. mesto. | Foto Reuters

Domen Prevc je v današnjih kvalifikacijah v Innsbrucku zasedel zanj sila skromno 30. mesto.

Foto: Reuters

Najboljši smučarji skakalci so danes na tretji postaji novoletne turneje v Innsbrucku opravili s kvalifikacijami, ki so jih zaznamovale zahtevne vetrovne razmere. Žrtev teh sta bila tudi slovenska asa Anže Lanišek in Domen Prevc. Prvi se je v zahtevnih razmerah znašel dobro in bil na osmem mestu najbolje uvrščeni Slovenec, vodilni skakalec svetovnega pokala in turneje štirih skakalnic Prevc pa je pristal pri zanj skromnih 112 metrih, nato pa svoje navijače prestrašil še s trenutkom nepazljivost v izteku.

Domen Prevc, Innsbruck
Sportal Vsi štirje Slovenci zanesljivo na tekmo, kvalifikacijska zmaga pa Avstrijcu

Vsi štirje slovenski skakalci – ob kaznovanem Timiju Zajc ima glavni trener slovenske vrste na voljo le četverico – so si sicer zanesljivo priborili mesto na jutrišnji tretji tekmi novoletne turneje, sta imela pa prav naša najboljša tekmovalca danes nekaj težav. Veter se je na sloviti skakalnici Bergisel še najmočneje obračal in presegal s strani žirije tekmovanja določene norme prav pri najboljših skakalcih.

Lanišek je moral za nekaj trenutkov celo zapustiti štartno rampo, pa nato s 119 metri in vetrovnim pribitkom 22,1 točke kvalifikacije vseeno končal na visokem osmem mestu, medtem ko je imel najboljši Slovenec Domen Prevc še slabše pogoje. Prejel je celo rekordni pribitek točk zaradi vetra (26,9 točke), a mu tudi ta ob skromnih 112 metrih ni pomagal višje od 30. mesta. Za nameček se je v izteku še precej silovito zaletel v zaščitno ogrado, a z nasmehom v kamero brž potrdil, da se ni poškodoval.

Bo pa Prevc jutri na tekmi (začela se bo ob 13.30) nastopil že zelo zgodaj, v petem paru v prvi seriji se bo pomeril s Francozom Valentinom Foubertom. Roka Oblaka – danes je bil v kvalifikacijah odličen 12. – bo izzval Poljak Dawid Kubacki, Žaka Mogela čaka dvoboj s Čehom Romanom Koudelko, Anžeta Laniška pa z Japoncem Naokijem Nakamuro.

Prevc je na uvodnih dveh tekmah 74. novoletne turneje v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu zanesljivo zmagal, najboljši pa je bil tudi v kvalifikacijah na obeh nemških prizoriščih. V seštevku novoletne turneje ima trenutno 619,8 točke, drugi Jan Hörl zaostaja že 35 točk, tretji Stephan Embacher pa 41,5 točke. Čeprav se v kvalifikacijah torej ni odrezal najbolje, pa njegova dosežka s treninga (1. in 2. mesto) nakazujeta, da bo jutri tudi na Bergislu favorit za zmago.   

Timi Zajc
Sportal Norvežani kritični do diskvalifikacije Timija Zajca
Timi Zajc
Sportal "Dres Timija Zajca je pred tekmo ustrezal vsem meritvam"
Domen Prevc
Sportal Prevlada Prevca odmeva tudi onkraj meja, Hrvati: "Domenator gre naprej"
novoletna turneja Innsbruck Domen Prevc Domen Prevc smučarski skoki
