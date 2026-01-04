Medtem ko je Timi Zajc po dveh zaporednih diskvalifikacijah in dveh tekmah suspenza soboto izkoristil za obisk tekme alpskih smučark v Kranjski Gori, pa še vedno dežujejo odzivi na njegovi diskvalifikaciji in polemike okoli tega. Za diskvalifikaciji so bile usodne nepravilnosti dresa, prvič za tri milimetre, drugič pa za štiri. Kot poroča Kronen Zeitung, se je športni direktor Avstrijske smučarske zveze (ÖSV) Mario Stecher z ogorčenjem odzval na Zajčevo početje.

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je bil v četrtek diskvalificiran še drugič na letošnji novoletni turneji. Potem ko njegov kombinezon ni bil ustreznih dimenzij že po drugem mestu v Oberstdorfu, pa je rdečo luč prejel že pred nastopom v Garmisch-Partenkirchnu. Zaradi rdečega kartona je turnejo končal predčasno in se ob posledicah oziroma suspenzu dveh tekem vrnil v domovino, kjer je v soboto v Kranjski Gori spremljal veleslalomsko tekmo alpskih smučark za svetovni pokal.

Čeprav se je karavana smučarskih skakalcev na turneji že preselila na avstrijski del tekmovanja v Innsbruck in nato še Bischofshofen, pa polemike okoli Zajčevega klavrnega konca turneje še niso potihnile. Zelo neposreden je bil športni direktor avstrijske smučarske zveze (ÖSV) Mario Stecher. "To me resnično jezi. Če dolžina koraka ne ustreza, potem tudi prej ni ustrezala, ker obleka postaja širša in daljša. Zame je to absolutna manipulacija. To je nesprejemljivo," je njegove besede med novinarsko konferenco v Bergislu povzel Kronen Zeitung.

Mario Stecher Foto: Guliverimage

"Ne gre več za milimetre, ampak za temeljno razpravo. Nenehne razprave o opremi so zelo škodljive za šport kot celoto," je poudaril 48-letnik. "Smučarski skoki so seveda zelo občutljiv šport, kjer je oprema ključnega pomena," je dodal.

Na zadnje diskvalifikacije so se iz tabora Avstrijcev odzvali tudi s komentarjem o njihovem delu. "Vse, kar uporabljamo, je odobrila FIS. In tega pravila se držimo stoodstotno," je dejal Florian Liegl, športni direktor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo.

