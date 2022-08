Človeški safari v Sarajevu: "Bogataši so plačali, da so z ostrostrelskimi puškami pobijali civiliste"

Štiri leta je trajalo obleganje Sarajeva v 90. letih preteklega stoletja in po 30 letih bi si upali trditi, da so bile razkrite vse tragedije bratomora. A kot razkriva slovenski režiser Miran Zupanič v dokumentarcu Sarajevo safari, Balkan še vedno skriva tragične, gnusne in šokantne zgodbe. V dokumentarcu je namreč Zupanič z ekipo razkril, kako so bogati tujci med obleganjem Sarajeva plačevali Srbom, da so lahko z okupiranih položajev streljali na civiliste v današnji prestolnici BiH. "Žrtve so bili civilisti, ki so jih okrutni tujci pobijali z ostrostrelnimi puškami," je za Al Jazeera Balkan dokumentarec komentiral Zupanič.

Fotografija je bila posnetka 1. avgusta 1995 po raketnem napadu na Sarajevo. Otrok na fotografiji je v UKC Sarajevo, kjer so mu poskušali rešiti življenje zaradi šrapnela, ki mu je priletel v glavo po napadu. Foto: Guliverimage

Priče trdijo, da so lov na ljudi organizirali …

"Sarajevski safari je bila specifična, normalnemu umu nedojemljiva vrsta lova. Lov na ljudi," je v pogovoru za Al Jazeero pojasnil Zupanič. Po njegovih besedah je lov na ljudi še vedno stvar, o kateri se težko karkoli izve. "Mi smo poskušali odstraniti tančico z dogajanja, vendar je še veliko neznanega. Pravzaprav vam težko konkretno odgovorim na skoraj katerokoli vprašanje, povezano s to tematiko," je poudaril Zupanič. A za organizacijo lova na ljudi je potrebnih veliko ljudi, od prodajalcev "lovskih aranžmajev" do logistike in samih storitev na "terenu".

Med odkrivanjem podrobnosti dogajanja je ekipa govorila s pričevalci, ki so s prstom kazali na vojsko Srbov v BiH in vojsko Jugoslavije. "To so nam povedale priče dogodkov, vendar ne vemo, za kako visoko rangirane vojake je šlo, ali so bili vpleteni najvišji ešaloni obeh vojska," je pojasnil Zupanič, ki je tudi poudaril, da cilj dokumentarnega filma ni bilo razkritje posameznih odgovornih oseb, temveč izpostavitev celotne zgodbe. "Naš dokumentarec odpira več vprašanj, kot daje odgovorov," je dejal Zupanič.

Neznani moški pomaga žrtvi ostrostrelca. Fotografija je bila posneta 14. junija 1995. Foto: Guliverimage

Od kod so prihajali "turisti"?

"Glede na pričevanja lahko trdimo, da so 'turisti' prihajali predvsem iz Rusije, Kanade in ZDA, nekateri so omenili tudi Italijo," je na vprašanje o izvorni državi "turistov", ki so obiskali sarajevski safari, odgovoril Zupanič. "Kakorkoli že, v vseh primerih so bili to zelo vplivni in bogati ljudje, ki so imeli zelo specifične psihološke profile," je dodal Zupanič, ki pa ni naletel na informacijo, da so se lova udeleževali tudi ljudje iz držav Zahodnega Balkana.

Glede na zbrane informacije so "turisti" v BiH prišli prek Beograda, ki je v 90. letih še imel delujoče mednarodno letališče. S helikopterji so jih prepeljali vzhodno od Sarajeva v vas Pale, ki je bila pod nadzorom Srbov. Drugi viri trdijo, da so "turisti" do okolice Sarajeva prispeli z avtomobili iz Srbije. "Verjetno so bili najbogatejši deležni še večjega luksuza," je dogajanje komentiral Zupanič. "Točnih številk nismo izvedeli, ampak zagotovo ti 'turistični aranžmaji' niso bili poceni. En vir nam je izdal, da so v primeru umora otroka 'turisti' morali plačati več," je razkril mračne podrobnosti zgodbe.

Neznani moški se pred ostrostrelci skriva za vojaškim vozilom. Fotografija je bila posneta 7. junija 1995. Foto: Guliverimage