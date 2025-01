Putin z Iranom podpisuje pomembno pogodbo. Podobno je podpisal s Severno Korejo.

Rusija in Iran bosta v petek med obiskom iranskega predsednika Masuda Pezeškiana pri ruskem kolegu Vladimirju Putinu v Moskvi sklenila pogodbo o obsežnem strateškem partnerstvu, so danes sporočili iz Kremlja. Voditelja bosta razpravljala o nadaljnji širitvi sodelovanja na področjih, ki segajo vse od trgovine in naložb do prometa in logistike.

Poleg podpisa sporazuma bosta voditelja razpravljala o "možnostih za nadaljnjo širitev bilateralnega sodelovanja, med drugim na področjih trgovine in naložb, prometa in logistike ter na humanitarnem področju, pa tudi o aktualnih vprašanjih na regionalnem in mednarodnem dnevnem redu," so sporočili iz Kremlja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sporazum naj bi tudi utrdil vse tesnejše vojaško in politično sodelovanje med državama, navaja portal Politico.

Zahod je proti obema državama sprejel stroge sankcije, ki vključujejo za obe državi ključni energetski sektor.

Podobno pogodbo je Putin podpisal s Severno Korejo

Ruski predsednik je lani podpisal podobno pogodbo s Severno Korejo in s tem okrepil zavezništvo s Pjongjangom. Severna Koreja je od takrat poslala več tisoč vojakov za spopade z ukrajinskimi enotami v ruski regiji Kursk. Po navedbah Ukrajine in njenih zahodnih zaveznic Severna Koreja Rusiji pošilja milijone artilerijskih izstrelkov in sestavnih delov za rakete.

Tudi Moskva in Teheran sta v času ruske vojaške ofenzive v Ukrajini in konfliktov na Bližnjem vzhodu okrepila vojaško in politično sodelovanje.

Na lanskem vrhu skupine največjih gospodarstev v vzponu BRICS v Kazanu je Putin Pezeškianu dejal, da ceni "prijateljske in konstruktivne vezi" med državama. Po navedbah Ukrajine in njenih zahodnih zaveznic Iran Rusiji že dobavlja brezpilotna letala šahed, s katerimi obstreljuje Ukrajino.