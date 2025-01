V Baltskem morju obstal domnevno z Rusijo povezan tanker

Ladji Eventin, ki v dolžino meri 274 metrov in prevaža skoraj 100 tisoč ton nafte, je v petek odpovedal motor. Izgubila je sposobnost manevriranja in obstala v obalnih vodah, so sporočile nemške oblasti. Ladja je bila na poti iz Rusije proti Egiptu.

Plovilo je bilo le 14 kilometrov oddaljeno od obale, ko so ga prestregli trije nemški vlačilci in ga stabilizirali, posadki pa so priskrbeli radie in svetilke, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zaradi razburkanega morja z visokimi valovi so se odločili, da ladjo premaknejo okoli 25 kilometrov severovzhodno, kjer bo tudi dlje od obale v primeru morebitnega izlitja nafte. Na cilj naj bi prispeli danes dopoldne, celotna pot pa naj bi trajala okoli osem ur, so sporočile nemške oblasti.

Nadzorna letala, ki so izvedla več preletov ladje, uhajanja nafte niso zaznala.

V resnici ruski tanker?

Čeprav tanker pluje pod panamsko zastavo, nemško zunanje ministrstvo meni, da je del t. i. ruske flote v senci. Ta izraz se nanaša na ladje, ki Rusiji po uvedbi sankcij pomagajo pri prevozu nafte in naftnih derivatov.

"S floto zarjavelih tankerjev se (ruski predsednik Vladimir) Putin ne le izogiba sankcijam, ampak tudi voljno sprejema dejstvo, da se bo turizem na Baltskem morju ustavil," je dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock.

Po ruskem napadu na Ukrajino so zahodne države uvedle embargo na uvoz ruske nafte in prepovedale storitve za naftne tankerje. Rusija je zato za nadaljevanje dobičkonosnega posla začela uporabljati tankerje z nepreglednim lastništvom ali brez ustreznega zavarovanja.

EU je za 70 takšnih ladij že uvedla sankcije, ZDA in Velika Britanija pa sta v petek uvedli omejitve za še 180 tovrstnih ladij.