Biden pozval k zaščiti civilistov v Gazi #vŽivo

8.18 V Jemnu dogovor o prekinitvi ognja

7.46 Biden pozval k zaščiti civilistov v Gazi

Sprti strani v Jemnu sta se zavezali k novi prekinitvi ognja in pristali na sodelovanje v mirovnem procesu pod vodstvom Združenih narodov za končanje vojne, je v soboto sporočil posebni odposlanec ZN za Jemen Hans Grundberg, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do dogovora prihaja ob naraščanju števila napadov jemenskih hutijskih upornikov na ladje v Rdečem morju v znak solidarnosti s Palestinci na območju Gaze. Po navedbah Pentagona so izvedli več kot sto napadov z brezpilotnimi letali in raketami, ki so ciljali na deset trgovskih ladij, poroča AFP.

Dogovor sledi nedavnim srečanjem Grundberga v Savdski Arabiji in Omanu s predstavniki obeh sprtih strani. Grundberg je dejal, da "pozdravlja zavezanost obeh strani nizu ukrepov za izvajanje prekinitve ognja ... in za vključitev v priprave za nadaljevanje vključujočega političnega procesa", so sporočili iz njegovega urada. Odposlanec bo zdaj sodeloval s stranema pri oblikovanju načrta pod okriljem ZN, ki bo vključeval te zaveze in podpiral njihovo izvajanje, so dodali.

Jemen že vse od leta 2014 pretresa državljanska vojna, v kateri se uporniški Hutiji na zahodu države, ki jih podpira Iran, borijo proti mednarodno priznani vladi na vzhodu, ki jo podpira vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije.

V nasilju je bilo ubitih več sto tisoč ljudi, milijoni pa so se znašli na robu lakote. Zaradi kaosa, ki vlada v državi, so se na ozemlju Jemna okrepile tudi skrajne islamistične skupine.

Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem govoril o izraelski vojaški operaciji na območju Gaze ter pozval k zaščiti civilistov v Gazi, so sporočili iz Bele hiše. Izrael medtem nadaljuje napade na območje palestinske enklave, poročajo tuje tiskovne agencije.

Biden je v telefonskem pogovoru z Netanjahujem poudaril, da je treba civilno prebivalstvo, vključno s humanitarnimi delavci, zaščititi za vsako ceno. Pomembno je omogočiti civilistom, da se varno umaknejo z območij, kjer se boji nadaljujejo, je dejal. V izjavi Bele hiše je navedeno, da sta voditelja razpravljala o ciljih in fazah izraelske vojaške akcije ter o nujnosti izpustitve vseh preostalih talcev, ki jih je zajel Hamas.

Netanjahu pa je dejal, da bo Izrael nadaljeval napade, dokler ne bo dosegel vseh svojih ciljev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Biden je ob odhodu iz Bele hiše proti Camp Davidu, kjer bo preživel božič, novinarjem dejal, da sta imela z Netanjahujem dolg pogovor, v odgovoru na vprašanje pa je pojasnil, da "ni prosil za prekinitev ognja".

ZDA pozivajo k bolj usmerjenim vojaškim operacijam Izraela na območju Gaze, ki naj bi se osredotočile na cilje Hamasa. Če se bo to zgodilo, se bo zmanjšalo tudi število civilnih žrtev, je pred dnevi dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken.