Veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta ZN so se po celodnevnih pogajanjih o predlogu resolucije za konec spopadov v Gazi tudi v četrtek razšli brez dogovora, čeprav pa diplomatski viri poročajo, da naj bi bil dosežen določen napredek in resolucija bi lahko bila potrjena že danes.

Članice Varnostnega sveta ZN se že od ponedeljka naprej pogajajo o besedilu zadnjega predloga resolucije za zaustavitev spopadov med Izraelom in Hamasom v Gazi, ki so ga pripravili Združeni arabski emirati. Glavna ovira za potrditev so bile ZDA, ki v Varnostnem svetu zagovarjajo interese Izraela.

Uvodni predlog je zahteval takojšnjo trajno prekinitev spopadov, vendar so ZDA temu nasprotovale, ker Izrael zavrača konec vojne, dokler ne uniči Hamasa. ZDA so bile tudi proti zahtevi po premirju in zadnji predlog naj bi zahteval le nujno prekinitev sovražnosti za dostavo humanitarne pomoči prebivalcem Gaze.

Nato so se začeli prepirati okrog izvedbe dostave pomoči, pri čemer Izrael zahteva, da ima popoln nadzor nad tem kar prihaja v Gazo. Predlagatelji resolucije želijo mehanizem za nadzor pomoči, ki bi bil pod pristojnostjo ZN. Na koncu naj bi se dogovorili, da bo za nadzor skrbel posebni koordinator ZN v sodelovanju z obema stranema v spopadu.

Obsodbe kršitev mednarodnega prava in napada na civiliste ni v predlogu

Zadnji predlog resolucije naj bi pozival le k nujnim korakom za takojšnjo neovirano dostavo humanitarne pomoči in za ustvarjanje pogojev za trajno prekinitev sovražnosti. Izpušča pa obsodbo kršitev mednarodnega prava in napade na civiliste.

Ta formulacija naj bi bila sprejemljiva za ZDA in veleposlanica Linda Thomas Greenfield je to tudi povedala novinarjem v četrtek zvečer po koncu pogajanj.

Medtem ko se diplomati pogajajo, pa Svetovni program za prehrano ZN (WFP) opozarja, da zdaj vsem prebivalcem Gaze grozi stradanje.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra napadli Izrael in po izraelskih podatkih pobili 1.140 ljudi. Izraelski odgovor je od takrat zahteval že najmanj 20 tisoč življenj v Gazi, zatrjuje Hamas.