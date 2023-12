Izrael nadaljuje napade na Gazo #vŽivo

Vojna v Gazi je izbruhnila 7. oktobra, ko so pripadniki palestinskega gibanja Hamas v napadu na Izrael ubili okoli 1140 ljudi in zajeli 250 talcev, večinoma civilistov.

Vojna v Gazi je izbruhnila 7. oktobra, ko so pripadniki palestinskega gibanja Hamas v napadu na Izrael ubili okoli 1140 ljudi in zajeli 250 talcev, večinoma civilistov. Foto: Reuters

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



8.35 Izrael nadaljuje napade na Gazo

Izrael je ponoči nadaljeval napade na Gazo. V napadu na begunsko taborišče Nusejrat je bilo po navedbah palestinskih medijev ubitih najmanj 18 ljudi, več deset pa ranjenih, poroča BBC. Po navedbah palestinske tiskovne agencije Vafa je bil v izraelskem zračnem napadu uničen tudi obrat za oskrbo z vodo v kraju Džabalija.

Prebivalcem taborišča Burejdž so izraelske sile ukazale, naj območje zaradi lastne varnosti takoj zapustijo in se premaknejo južneje, poroča BBC.

Varnostni svet ZN je sicer v petek po tednu dni pogajanj med diplomati v New Yorku sprejel resolucijo o Gazi, ki so jo predlagali Združeni arabski emirati ter ki zahteva varno in neovirano dostavo humanitarne pomoči v velikem obsegu ter ustvarjanje pogojev za trajno prekinitev sovražnosti. Resolucija naj bi sicer sprva vsebovala zahtevo po takojšnji prekinitvi spopadov, vendar so to na vztrajanje ZDA izključili.

Medtem se je generalni sekretar ZN Antonio Guterres spomnil sodelavcev ZN, ki so bili ubiti v Gazi. "V 75 dneh je v Gazi umrlo 136 naših kolegov – česa takega v zgodovini ZN še ni bilo," je zapisal na omrežju X in dodal, da je morala večina sodelavcev zapustiti domove v Gazi.

Vojna v Gazi je izbruhnila 7. oktobra, ko so pripadniki palestinskega gibanja Hamas v napadu na Izrael ubili okoli 1140 ljudi in zajeli 250 talcev, večinoma civilistov. Silovit izraelski odgovor je na palestinski strani na območju Gaze zahteval že več kot 20 tisoč življenj, kjer so med ubitimi večinoma ženske in otroci.