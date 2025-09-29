Donald Trump prepričan: Kmalu bo mir

Ameriški predsednik Donald Trump danes v Beli hiši gosti izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na pogovorih o Gazi. Ob Netanjahujevem prihodu v Belo hišo je na novinarsko vprašanje odgovoril, da je prepričan, da bo v Gazi kmalu zavladal mir.

Za Gazo načrt v 21 točkah

Trump je že v nedeljo napovedal "nekaj velikega" za Bližnji vzhod in zatrdil, da so vsi pripravljeni na nekaj posebnega. Že v petek je izrazil mnenje, da je dosežen dogovor o Gazi.

Trump naj bi Netanjahuju predstavil načrt v 21 točkah za končanje vojne v Gazi, je prvi poročal časnik Times of Israel, ki se je skliceval na Trumpovega posebnega odposlanca za Bližnji vzhod Steva Witkoffa. Načrt naj bi predvideval tudi pot do palestinske države.

Hamas bi povsem izključili iz Gaze

Načrt naj bi vključeval takojšnjo izpustitev preostalih izraelskih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov ter umik izraelske vojske z območja. Hamas glede na načrt ne bi imel več nobene vloge v Gazi, Izrael pa ne bi smel priključiti območja. Namesto tega bi oblikovali prehodno vlado, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je danes nadaljevala obsežne napade na mesto Gaza, v katerih je v zadnjih 24 urah umrlo 77 ljudi. Izraelski tanki so ob tem prodrli globlje v mesto, vojska pa je več sto tisoč Palestincem ukazala, naj se umaknejo iz mesta. Foto: Reuters

Do srečanja prihaja potem, ko sta oba voditelja prejšnji teden nastopila v Generalni skupščini ZN. Netanjahu je v času naraščanja pozivov k premirju in priznanj palestinske državnosti v mednarodni skupnosti zatrdil, da se bodo izraelske vojaške operacije nadaljevale. Prav tako je zavrnil palestinsko državo, ki jo priznava že skoraj 160 držav članic ZN.

Palestinci bi v skladu z načrtom lahko ostali v Gazi

Trump je pred dnevi po poročanju medijev napovedal, da Izraelu ne bo dovolil priključiti Zahodnega brega, glede Gaze, kjer je že v začetku leta govoril o izselitvi Palestincev, pa se še ni izjasnil. Načrt v 21 točkah, o katerem je govoril Witkoff, naj bi sicer Palestincem dovolil ostati v Gazi.

Družine talcev Trumpu: Ne dovolite sabotaže

Družine talcev, ki jih palestinski Hamas zadržuje v Gazi, so pred današnjim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Washingtonu Trumpu poslale pismo s pozivom, naj odločno podpre predlagani sporazum o končanju vojne v enklavi in nasprotuje vsem poskusom njegove sabotaže.

"Spoštljivo prosimo, da odločno nasprotujete vsem poskusom sabotaže predlaganega dogovora," je v odprtem pismu ameriškemu predsedniku zapisal Forum talcev in pogrešanih družin, osrednja organizacija, ki zastopa sorodnike talcev.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu ob današnjem obisku Netanjahuja v Beli hiši. Foto: Reuters

Po izraelskem napadu na voditelje Hamasa ta mesec v Katarju, je forum namreč zapisal, da "vsakič, ko se približajo dogovoru, tega Netanjahu sabotira".

"Vložki so previsoki in naše družine so predolgo čakale, da bi kakršnokoli vmešavanje, oviralo ta napredek. Samo vi imate moč, da ta dogovor spravite čez ciljno črto in zelo smo hvaležni, da vas imamo na naši strani," po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še piše v pismu.

Od 251 talcev, ki so jih pripadniki Hamasa zajeli med napadom 7. oktobra 2023, jih je v Gazi še vedno 47. Od teh jih je po izraelskih navedbah 25 že mrtvih.

Hamas: Ničesar še nismo prejeli

V telefonskem pogovoru za Reuters je Trump dejal, da je od izraelskih in arabskih voditeljev prejel "zelo dober odziv" glede predloga za mirovni sporazum in da si "vsi želijo skleniti dogovor". Hamas je medtem sporočil, da še ni prejel predloga od Trumpa ali drugih posrednikov.

Trump naj bi po urniku, ki ga je objavila Bela hiša, Netanjahuja predvidoma sprejel ob 17. uri po srednjeevropskem času. Po dvostranskih pogovorih bo izraelskega premierja gostil na kosilu v kabinetni sobi, nakar bosta imela ob 19.15 skupno tiskovno konferenco.

Izraelska vojska nadaljuje napade na Gazo

Medtem izraelska vojska nadaljuje obsežne napade na mesto Gaza, v katerih je v zadnjih 24 urah umrlo 77 ljudi. Izraelski tanki so ob tem prodrli globlje v mesto, vojska pa je več sto tisoč Palestincem ukazala, naj se umaknejo iz mesta.

O streljanju so danes poročali tudi v bližini bolnišnice Al Šifa v mestu, ki je največji še delujoči zdravstveni objekt na severu enklave. Od začetka vojne je bil že večkrat napaden, velik del stavbe pa je že uničen.

Na zasedenem Zahodnem bregu je medtem izraelska vojska izvedla nove racije, v katerih je davi aretirala 15 Palestincev, navaja portal katarske televizije Al Jazeera.