Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) na vprašanje, ali se je ugodneje upokojiti konec letošnjega leta ali v začetku leta 2026, glede na dosedanje podatke predvideva, da bo upokojitev v letu 2026 ugodnejša za od 2,5 odstotka do tri odstotke. Kakšna bo natančna razlika, bo dokončno znano v sredini februarja 2026, so sporočili.

V sredini februarja 2026 bodo namreč znani končni podatki o porastu neto plač za leto 2025.

Tisti, ki se nameravajo upokojiti čez nekaj mesecev, Zpiz že sprašujejo, ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku leta 2026. Zpiz jim odgovarja, da je za odgovor pomembna primerjava med uskladitvijo pokojnin v letu 2025, ko je redna uskladitev znašala 4,5 odstotka, in rastjo povprečne neto plače v letu 2025, ki bo podlaga za izračun valorizacijskih količnikov za preračun osnov iz preteklih let.

Uradni podatki glede porasta neto plač v letu 2025 bodo znani šele v sredini februarja 2026, vendar je na podlagi podatkov za prvih šest mesecev letošnjega leta, ko je porast neto plač znašal 7,2 odstotka, že mogoče ugotoviti, da bo rast neto plač bistveno višja od redne uskladitve. Formula za izračun, ali se je ugodneje upokojiti konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega leta, je razlika med višino uskladitve pokojnin v tekočem letu in rastjo povprečne neto plače v tekočem letu, navaja Zpiz.