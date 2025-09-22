Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
11.16

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Natisni članek
upokojenci pokojnine ZPIZ

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 11.16

1 ura, 18 minut

Po predvidevanjih Zpiza se bo ugodneje upokojiti leta 2026 kot konec letošnjega leta

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
Zpiz | Formula za izračun, ali se je ugodneje upokojiti konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega leta, je razlika med višino uskladitve pokojnin v tekočem letu in rastjo povprečne neto plače v tekočem letu. | Foto STA

Formula za izračun, ali se je ugodneje upokojiti konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega leta, je razlika med višino uskladitve pokojnin v tekočem letu in rastjo povprečne neto plače v tekočem letu.

Foto: STA

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) na vprašanje, ali se je ugodneje upokojiti konec letošnjega leta ali v začetku leta 2026, glede na dosedanje podatke predvideva, da bo upokojitev v letu 2026 ugodnejša za od 2,5 odstotka do tri odstotke. Kakšna bo natančna razlika, bo dokončno znano v sredini februarja 2026, so sporočili.

V sredini februarja 2026 bodo namreč znani končni podatki o porastu neto plač za leto 2025.

Tisti, ki se nameravajo upokojiti čez nekaj mesecev, Zpiz že sprašujejo, ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku leta 2026. Zpiz jim odgovarja, da je za odgovor pomembna primerjava med uskladitvijo pokojnin v letu 2025, ko je redna uskladitev znašala 4,5 odstotka, in rastjo povprečne neto plače v letu 2025, ki bo podlaga za izračun valorizacijskih količnikov za preračun osnov iz preteklih let.

Uradni podatki glede porasta neto plač v letu 2025 bodo znani šele v sredini februarja 2026, vendar je na podlagi podatkov za prvih šest mesecev letošnjega leta, ko je porast neto plač znašal 7,2 odstotka, že mogoče ugotoviti, da bo rast neto plač bistveno višja od redne uskladitve. Formula za izračun, ali se je ugodneje upokojiti konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega leta, je razlika med višino uskladitve pokojnin v tekočem letu in rastjo povprečne neto plače v tekočem letu, navaja Zpiz.

Robert Golob
Novice Golobov odgovor na Pečečnikovo pismo: Mi nismo vlada najbogatejših Slovenk in Slovencev
pokojnina Kek
Novice Franci Kek razkril višino svoje pokojnine. Res dobi 2.594 evrov?
upokojenci pokojnine ZPIZ
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.