Franci Kek razkril višino svoje pokojnine. Res dobi 2.594 evrov?

Igralec, scenarist, producent in nekdanji poslanec Franci Kek je prejšnji konec tedna poskrbel za burne odzive na družbenem omrežju X. V objavi je razkril, da naj bi mu Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sprva odmeril 3.140 evrov pokojnine, nato določil 3.000 evrov kulturniške podpore, na koncu pa naj bi prejel "le" 2.594 evrov.

Objavo je pospremil z značilno ironijo: "Misl’m …!" in še nagovoril nekdanjega poslanca SDS Jožeta Jerovška z vprašanjem: "Koliko imaš pa ti, @JozeJerovsek?" Prav Jerovšek se je pred leti ujel v eno izmed Kekovih potegavščin in razkril svojo poslansko pokojnino.

Najprej so naračunali 3.140 €, potem so mi določili 3.000 € kulturniške, nazadnje sem dobil le 2.594 €. Misl'm ...!

Koliko imaš pa ti, @JozeJerovsek? pic.twitter.com/ZbCSJmuBWF — Franci Kek (@FranciKek) September 12, 2025

Resnica o znesku

Kot so se spraševali številni komentatorji, je šlo tudi tokrat za preigravanje. Kek je za Slovenske novice pojasnil, da prejeti znesek 2.594 evrov nikakor ni višina njegove mesečne pokojnine. Nakazilo 10. septembra je bilo namreč izplačano za dva meseca in pol, saj se prva pokojnina vedno izplača z zamikom.

"Polno bi sicer imel 1.380 evrov, a ker bom obdržal s. p., mi pripada 75 odstotkov," je pojasnil. Dodal je, da kulturniške pokojnine nikoli ne bi mogel prejemati, saj nima statusa umetnika.

"Takšna potegavščina je predvsem zabava," je pojasnil. "Že po vsebini teh tvitov bi bilo jasno, da to, kar pišem, ni možno," je še dodal.