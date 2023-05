Iron Maiden na koncertu v Stožicah razvneli občinstvo

Legendarna britanska zasedba Iron Maiden je v Stožicah začela turnejo, imenovano Future Past Tour, na kateri predstavljajo svoj zadnji, 17. studijski album Senjutsu. Tega so izdali po šestih letih premora, v Ljubljani pa so premierno zaigrali še neizvedene pesmi, med drugim nosilno skladbo albuma Somewhere in Time iz leta 1986, ki so jo v živo zaigrali prvič po letu 1987.

Poleg omenjene je skupina v živo po več kot 20 letih zaigrala še skladbo Stranger in a Strange Land, pa tudi svoje večne uspešnice, kot so The Prisoner, Can I Play With Madness in Heaven Can Wait.

Pred turnejo na priprave v Split

Skupina se je pred začetkom turneje nanjo pripravljala v Splitu na Hrvaškem, kjer so se po poročanju 24sata namestili v dvorani Lora. Tam naj bi vadili okoli 14 dni pred začetkom turneje The Future Past. Čeprav v Splitu v okviru turneje ne bodo nastopili, so si mesto izbrali za pripravo na turnejo, na kateri bodo po Sloveniji obiskali Češko, Finsko, Norveško, Poljsko, Švedsko, Anglijo, Nemčijo, Španijo in Italijo ter še nekatere druge evropske države.

Prvič v zgodovini

Prvič v zgodovini, in to v Sloveniji, je skupina odigrala skladbo Aleksander Veliki (Alexander The Great) s plošče Somewhere in Time iz leta 1986. Čeprav so že dalj časa napovedovali, da bo turneja osredotočena na ploščo, na kateri je tudi omenjena pesem, pa naj ne bi nihče pričakoval in napovedal, da jo bodo v živo odigrali prav v Sloveniji.

Vstopnice za nastop je skupina v Ljubljani razprodala v rekordnem času, metalski navdušenci so dvorano zapuščali večinoma zadovoljni, nekatere pa je zmotilo predvsem že tradicionalno slabo stožensko ozvočenje. Na odru so se po nastopu predskupine The Raven Age, v kateri kitaro igra sin Steva Harrisa, George Harris, ob uverturi v album Somewhere in Time pojavili Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers in Nicko McBrain.

V Ljubljani po 16 letih

V Ljubljani je britanska metalska zasedba nastopila po 16 letih, napovedali pa so tudi pesmi z uspešnega albuma Somewhere in Time. Na koncertu so izvedli tudi skladbe s prepoznavnega šestega albuma Somewhere in Time iz leta 1986, ki se je nehote izkazal za konceptualni album na temo prostora in časa. Ploščo s pesmimi, kot so Wasted Years, Stranger in a Strange Land, Deja-Vu in Alexander the Great, so samo v ZDA prodali v več kot milijonski nakladi.

Kot je povedal njihov menedžer Rod Smallwood, so presodili, da bo združitev s kultnim albumom, kot je Somewhere In Time, "ustvarila še eno res posebno turnejo za stare in nove oboževalce".

Iron Maiden so se uveljavili z mračnimi besedili, k njihovi prepoznavnosti je pripomogla tudi maskota, ki so jo poimenovali Eddie. Skupino je leta 1975 v Londonu ustanovil basist in tekstopisec Steve Harris. Prvenec Iron Maiden, so izdali leta 1980, s tretjim albumom The Number of the Beast pa je pevca Paula Di'Anna zamenjal Bruce Dickinson.

Dan prej Harris "s stranskim projektom" v Cvetličarni

Harris je v soboto v Cvetličarno pripeljal še svojo zasedbo British Lion, ki jo je ustanovil za nastopanje na manjših koncertnih prizoriščih. Njihova pot se je začela leta 2012, ko je objavil istoimensko samostojno ploščo in na njej zbral glasbenike, ki jim je pred tem pomagal pri ustvarjanju kariere.

Skupina se prilagaja nastopom Iron Maiden, vendar koncertira po klubskih prizoriščih kot protiutež velikim svetovnim odrom. Drugi album z naslovom The Burning so izdali januarja 2020. V Cvetličarni so odigrali prvi koncert poletne evropske turneje, njihova predskupina pa je bila Dark Tribe.

V Sloveniji se je skupina ustavila že nekajkrat

Pionirji novega britanskega hard rocka, kot so Iron Maiden označili poznavalci, so se na novo turnejo podali kmalu po koncu prejšnje Legacy Of The Beast, ki so jo začeli maja 2018 v estonskem Talinu, nato pa jo je za dve leti prekinil covid-19. Do zadnjega koncerta na Floridi oktobra lani so nastopili pred več kot tremi milijoni oboževalcev.

V Sloveniji so se ustavili že nekajkrat. Leta 2007 so na bežigrajskem stadionu odprli takratno poletno turnejo Matter Of The Beast in leta 1996 obiskali dvorano v Tivoliju na turneji The X Factour. Vmes so leta 2000 koncertirali tudi na stadionu v Izoli v okviru turneje Brave New World Tour.

