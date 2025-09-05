Medtem ko cene Cardana in Hedera stagnirajo, bi lahko Zexpire (ZX) v letu 2025 prinesel 35-kratno rast

Ker cene uveljavljenih igralcev, kot sta Cardano in Hedera, še naprej stagnirajo in s tem razočarajo vlagatelje, se pozornost analitikov usmerja drugam. Nov izzivalec, Zexpire (ZX), pridobiva na veljavi, saj strokovnjaki izpostavljajo njegov potencial za znatne dobičke do konca leta 2025. To močno nasprotje v uspešnosti spodbuja vlagatelje, da podvomijo v obstoječe razmere in raziščejo, kje bi lahko dejansko ležal naslednji eksplozivni cikel rasti na trgu.

Cardano (ADA)

ADA se trenutno giblje med 0,77 $ in 0,89 $ po izmerjenem umiku, ki je v preteklem tednu prinesel padec za 3,26 %. Kljub tej kratkoročni šibkosti žeton ohranja robusten mesečni vzpon v višini 14,48 % ter zmeren šestmesečni dobiček v višini 3,11 %. Ta rezultat nakazuje konsolidacijo v okviru širšega naraščajočega trenda, pri čemer se 10-dnevno in 100-dnevno povprečje približujeta pri 0,82 $, kar kaže na uravnotežen zagon blizu trenutnih ravni na trgu.

Tehnični kazalniki prikazujejo konstruktivno, a previdno sliko. RSI se nahaja pri 61,16, kar odraža stabilno povpraševanje brez ekstremnih pozicij, medtem ko povišane stohastične vrednosti pri 88,92 kažejo, da so kupci v zadnjem času delovali agresivno, čeprav bi se ta zagon lahko kratkoročno umiril. MACD ostaja nad ničlo, kar podpira mnenje, da bikovske sile še vedno prevladujejo nad medvedjim pritiskom, kljub nedavnemu tedenskemu padcu.

Temeljni dejavniki krepijo dolgoročno perspektivo ADA. Nakupi tako imenovanih 'kitov' v višini približno 150 milijonov ADA so nedavno okrepili osnovo pri 0,80–0,85 $, medtem ko je skupnost odobrila 71 milijonov $ vreden sklad za razvoj ključnih nadgradenj, vključno z L2 rešitev Hydra za skaliranje. Poleg tega operacije vozlišč Franklin Templetona nakazujejo institucionalno potrditev, prihodnja uvedba Cardano kartice v četrtem četrtletju 2025 pa bo omogočila samostojno upravljanje in porabo sredstev prek Apple/Google Pay integracije.

Če bo ADA prebila odpor blizu 0,97 $, bi se lahko zagon usmeril proti ravni 1,10 $, kar predstavlja približno 20 % potencialne rasti glede na srednji razpon. Nasprotno pa bi preboj pod podporo pri 0,73 $ odprl pot proti 0,60 $, kar je približno 25 % nižje od trenutnih vrednosti. Močna mesečna rast in nevtralna drseča povprečja podpirajo nadaljnje gibanje navzgor, čeprav nedavni tedenski umik nakazuje, da bi lahko kratkoročna nestanovitnost vztrajala, dokler obseg ne bo določil jasne usmeritve.

$ZX Predprodaja v teku: zgodnji vlagatelji ciljajo na 800 - odstotne potencialne donose

Zexpire privablja pozornost, saj se njegova predprodaja žetona $ZX začenja pri samo 0,003 $, kar daje zgodnjim vlagateljem vstop na samem začetku, še pred uvrstitvijo na borze po ceni 0,025 $ — skoraj 800 % potencialnega donosa.

Kripto analitiki z zanimanjem spremljajo dogajanje — trgovanje z opcijami je eden najhitreje rastočih segmentov DeFi, z dnevnim obsegom v višini 3 milijard dolarjev, ki še naprej raste.

Zexpire je prvi 0DTE DeFi protokol, ki opcije poenostavlja na raven enostavne igre z enim klikom in dnevno napovedjo. Ker vsako igranje poganja $ZX, je povpraševanje po žetonu zagotovljeno že od prvega dne.

Prednosti za kupce v predprodaji

APR nagrade za staking še pred TGE

Cashback pri igranju

Lojalnostni bonusi

Ekskluzivni airdropi in dostop do beta verzije

Za dolgoročno rast vrednosti je Zexpire zgradil deflacijski model: 20 % pristojbin se zažge, odkupi podpirajo ceno, večverižna dostopnost (Base, Solana, TON, Tron) pa omogoča enostavno posvojitev.

Cena se zviša z vsako fazo predprodaje — najzgodnejši kupci ujamejo največji popust. $ZX po 0,003 $ ne bo dolgo na voljo.

Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR) se trenutno giblje med 0,21 $ in 0,24 $ po nedavni volatilnosti, ki je povzročila padec za 8,54 % v preteklem tednu in 8,08 % mesečno. Šestmesečni umik ostaja zmeren pri 3,36 %, kar nakazuje, da je prodajni pritisk na daljši rok popustil. Gibanje cene se konsolidira blizu 10-dnevnega in 100-dnevnega drsečega povprečja pri 0,22 $, kar kaže na uravnotežen zagon na trenutnih ravneh.

Tehnični kazalniki kažejo mešane signale, ki zahtevajo previdno interpretacijo. RSI pri 60,25 odraža zmeren bikovski pritisk brez ekstremnih pozicij, medtem ko povišane stohastične vrednosti pri 92 nakazujejo možnost kratkoročne pregrejanosti. Najbližji odpor se nahaja pri 0,26 $, sekundarna raven pa pri 0,29 $, medtem ko podpora ostaja pri 0,20 $, z močnejšo zaščito pri 0,16 $.

Na fundamentalni ravni Hedera uživa podporo zaradi rastoče institucionalne posvojitve, kljub tehničnim negotovostim. Komisija za stabilne kovance v Wyomingu je izbrala Hedero za gostovanje FRNT, reguliranega stablecoina, podprtega z ameriškim dolarjem, pri čemer je poudarila varnost na ravni podjetij in skladnost z regulacijo. Poleg tega se je Hedera povezala s Swarm Markets za takojšnje poravnavanje tokeniziranih delnic, medtem ko je Avstralska centralna banka izbrala omrežje za pilotni projekt veleprodajnega CBDC. Govorice o vložitvi dokumentacije na Nasdaq so dodatno spodbudile špekulacije o ETF-jih, čeprav časovnica odobritve s strani SEC ostaja negotova.

Če bodo kupci prebili odpor pri 0,26 $, bi lahko HBAR napredoval proti 0,29 $, kar pomeni do 20 % potencialne rasti glede na trenutni razpon. Nadaljevanje močnega zagona bi lahko povrnilo celoten šestmesečni padec. Nasprotno pa bi neuspeh pri preboju odpora lahko pritisnil žeton nazaj proti podpori pri 0,20 $ (9 % padec), medtem ko bi globlji prodajni pritisk lahko testiral raven 0,16 $, kar bi pomenilo približno 27 % padec. Ker kazalniki nakazujejo rahlo bikovsko pristranskost in drseča povprečja zagotavljajo osnovno podporo, ostajajo verjetnosti bolj naklonjene gibanju navzgor, čeprav trgovci pozorno spremljajo visoke stohastične ravni zaradi možnosti kratkoročne ohladitve.

Čeprav imata Cardano (ADA) in Hedera (HBAR) trdne temelje, njuno mlačno gibanje cen vzbuja skrb v času, ko se trenutni tržni cikel pospešuje. V tem okolju se Zexpire (ZX) pojavlja kot privlačna alternativa, ki temelji na uporabnosti. Njegov ekosistem ni zgrajen na špekulacijah, temveč na konkretnih funkcijah: skupnostnem upravljanju, spodbudah za sodelovanje in nagradah za staking. Večstopenjska predprodaja projekta ponuja stratečno vstopno točko, zasnovano za maksimizacijo potencialnega donosa zgodnjih podpornikov. Z osredotočanjem na jasno začrtan načrt razvoja in trajnostno vrednost je Zexpire v položaju, da bi v prihodnjih mesecih lahko presegel svoja stagnirajoča tekmeca.

