Avtor:
STA

Sreda,
3. 9. 2025,
14.12

Kazni po 7. krogu 1. SNL

Po derbiju Mariboru in Olimpiji skoraj 13.000 evrov kazni

NK Olimpija : NK Maribor | Ljubljanski klub je zaradi neprimernega vedenja navijačev doletela najvišja kazen. | Foto Aleš Fevžer

Ljubljanski klub je zaradi neprimernega vedenja navijačev doletela najvišja kazen.

Foto: Aleš Fevžer

Po večnem nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo, ki ga je slednja v 7. krogu doma dobila z 1:0, je disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije izrekel skoraj 13.000 evrov kazni. Ljubljančani morajo plačati 8100 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, zaradi tega je Maribor dobil 4100 evrov kazni ter še dodatno 480.

Ta dodatek je bil klubu iz štajerske prestolnice izrečena zaradi nešportnega vedenja več igralcev. Med njimi je bil tudi Patrick Orphe Mbina, ki je po izključitvi protestiral zoper sodniško odločitev in dobil dve tekmi prepovedi igranja.

Aluminij iz Kidričevega in Celje pa morata plačati po 300 evrov, prvi zaradi nešportnega vedenje več igralcev, drugi pa zaradi neprimernega vedenja navijačev. Dve tekmi prepovedi je dobil tudi Nino Kouter iz Mure, ki je udarjal po izključitvi, olajševalna okoliščina je bilo potem njegovo opravičilo.

