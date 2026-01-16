V finalu turnirja WTA v Adelaide soočenje najstnic

V finalu teniškega turnirja WTA 500 v Adelaide z nagradnim skladom 696.413 evrov se bosta pomerili najstnici, 18-letna Rusinja Mira Andrejeva in 19-letna Kanadčanka Victoria Mboko.

Obe igralki sta bili v polfinalu prepričljivi, Andrejeva je premagala svojo prijateljico in pogosto partnerico v dvojicah iz Rusije Dijano Šnajder s 6:3, 6:2, Mboko pa domačo igralko Kimberly Birrell s 6:2, 6:1.

Andrejeva in Mboko sta s svojima nastopoma v Adelaide napovedali, da bi lahko leta 2026 nadaljevali vzpon na svetovni vrh, kar sta napovedali že lani.

Andrejeva z osvojitvijo naslova WTA 1000 v Indian Wellsu, ko je bila boljša od prve igralke sveta Belorusinje Arine Sabalenka, Mboko pa z naslovom WTA 1000 v Montrealu, ko je odpravila Japonko Naomi Osaka.

WTA 500, Adelaide:

- polfinale:

Mira Andrejeva (Rus/3) - Dijana Šnajder (Rus/9) 6:3, 6:2;

Victoria Mboko (Kan/8) - Kimberly Birrell (Avs) 6:2, 6:1.

