Petek, 16. 1. 2026, 11.09
1 ura, 18 minut
Teniški globus, 16. januar 2026
Ameriško - italijanski finale na turnirju WTA v Hobartu
Italijanka Elisabetta Cocciaretto in Američanka Iva Jović bosta igrali v finalu turnirja WTA 250 v Hobartu z nagradnim skladom 244.045 evrov. Cocciaretto je v prvem polfinalu prepričljivo premagala Hrvatico Antonijo Ružić s 6:3, 6:2, Jović pa je v drugem polfinalu slavila s preobratom 4:6, 6:4, 6:1 nad domačinko Taylah Preston.
Za 24-letno Cocciaretto je to tretja uvrstitev v finale na turnirjih WTA v karieri, pred tremi leti je v Hobartu finalni dvoboj izgubila proti Lauren Davis, medtem ko je edini naslov osvojila leta 2023 v Lozani.
Osemnajstletna Američanka srbskega rodu Jović je konec lanskega leta v edinem finalu doslej na turneji WTA osvojila turnir v Guadalajari.
- polfinale:
Iva Jović (ZDA/3) : Taylah Preston (Avs) 4:6, 6:4, 6:1;
Elisabetta Cocciaretto (Ita) : Antonia Ružić (Hrv) 6:3, 6:2.
