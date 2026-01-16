Ameriško - italijanski finale na turnirju WTA v Hobartu

Italijanka Elisabetta Cocciaretto in Američanka Iva Jović bosta igrali v finalu turnirja WTA 250 v Hobartu z nagradnim skladom 244.045 evrov. Cocciaretto je v prvem polfinalu prepričljivo premagala Hrvatico Antonijo Ružić s 6:3, 6:2, Jović pa je v drugem polfinalu slavila s preobratom 4:6, 6:4, 6:1 nad domačinko Taylah Preston.

Za 24-letno Cocciaretto je to tretja uvrstitev v finale na turnirjih WTA v karieri, pred tremi leti je v Hobartu finalni dvoboj izgubila proti Lauren Davis, medtem ko je edini naslov osvojila leta 2023 v Lozani.

Osemnajstletna Američanka srbskega rodu Jović je konec lanskega leta v edinem finalu doslej na turneji WTA osvojila turnir v Guadalajari.

Izidi, WTA 250, Hobart

- polfinale:

Iva Jović (ZDA/3) : Taylah Preston (Avs) 4:6, 6:4, 6:1;

Elisabetta Cocciaretto (Ita) : Antonia Ružić (Hrv) 6:3, 6:2.

Preberite še: