Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Pe. M.

Nedelja,
14. 9. 2025,
8.16

2 minuti

Francija Italija Argentina odbojka SP v odbojki 2025

Nedelja, 14. 9. 2025, 8.16

2 minuti

Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, 3. dan

Finci namučili Argentince, prvič na delu tudi branilci naslova in olimpijski prvaki

Pe. M.

argentinska odbojkarska reprezentanca : finska odbojkarska reprezentanca | Argentinci so po petih setih strli finski odpor. | Foto Volleyball World

Argentinci so po petih setih strli finski odpor.

Foto: Volleyball World

Na uvodni tekmi tretjega dne svetovnega prvenstva na Filipinih so Argentinci po petih setih strli odpor Fincev. Prvič se bosta predstavili branilka naslova Italija in olimpijska prvakinja Francija. Slovenci imajo po sobotni zmagi nad Čilom tekmovanja prost dan, v ponedeljek ob 11.30 bodo pomembno zmago lovili proti Bolgarom.

odbojka SP, Slovenija - Čile
Sportal Slovenski odbojkarji do prepričljive zmage nad Čilom za uvod SP

Svetovni prvaki Italijani, ki so na zadnjem mundialu Poljakom preprečili tretje zaporedno zlato, se bodo pomerili z Alžirijo, Francozi pa z Južno Korejo.

Na delu bodo še eni favoriti za odličje, Brazilce čaka obračun s Kitajci. Nekdanji selektor Slovencev Gheorghe Cretu bo Srbe vodil proti Čehom.

Italijani branijo naslov. | Foto: Volleyball World Italijani branijo naslov. Foto: Volleyball World

Slovenski odbojkarji so prvenstvo v soboto odprli s pričakovano zmago nad najnižje postavljeno reprezentanco skupine E Čilom, že v ponedeljek ob 11.30 pa jih čaka precej zahtevnejši preizkus. Nasproti jim bodo stali Bolgari, z bratoma Nikolov na čelu, ki so za uvod brez oddanega niza premagali Nemce.

Iz vsake skupine v osmino finala napredujeta prvo in drugouvrščena reprezentanca.

Svetovno prvenstvo, 3. dan:

Nedelja, 14. september:

Lestvice:

Slovenske tekme, skupinski del:

Sobota, 13. september
Slovenija : Čile 3:0 (19, 20, 16)

Ponedeljek, 15. september
11.30 Slovenija – Bolgarija

Sreda, 17. september
15.00 Slovenija – Nemčija

tunizijska odbojkarska reprezentanca
Sportal Za uvod Tunizijci upravičili vlogo favoritov, Slovenci se pripravljajo na Čile
slovenska odbojkarska reprezentanca : Kanada, olimpijske igre, Pariz, Tine Urnaut
Sportal Tine Urnaut: Kolajne so tri, med favoriti zanje pa je morje ekip #video
odbojka SP, Slovenija - Čile
Sportal Slovenci suvereno prebili led. Štern: "Zelo pomembno je, da gremo take tekme na polno"
Francija Italija Argentina odbojka SP v odbojki 2025
