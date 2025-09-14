Finci namučili Argentince, prvič na delu tudi branilci naslova in olimpijski prvaki

Na uvodni tekmi tretjega dne svetovnega prvenstva na Filipinih so Argentinci po petih setih strli odpor Fincev. Prvič se bosta predstavili branilka naslova Italija in olimpijska prvakinja Francija. Slovenci imajo po sobotni zmagi nad Čilom tekmovanja prost dan, v ponedeljek ob 11.30 bodo pomembno zmago lovili proti Bolgarom.

Svetovni prvaki Italijani, ki so na zadnjem mundialu Poljakom preprečili tretje zaporedno zlato, se bodo pomerili z Alžirijo, Francozi pa z Južno Korejo.

Na delu bodo še eni favoriti za odličje, Brazilce čaka obračun s Kitajci. Nekdanji selektor Slovencev Gheorghe Cretu bo Srbe vodil proti Čehom.

Italijani branijo naslov. Foto: Volleyball World

Slovenski odbojkarji so prvenstvo v soboto odprli s pričakovano zmago nad najnižje postavljeno reprezentanco skupine E Čilom, že v ponedeljek ob 11.30 pa jih čaka precej zahtevnejši preizkus. Nasproti jim bodo stali Bolgari, z bratoma Nikolov na čelu, ki so za uvod brez oddanega niza premagali Nemce.

Iz vsake skupine v osmino finala napredujeta prvo in drugouvrščena reprezentanca.

Svetovno prvenstvo, 3. dan:

Nedelja, 14. september:

Lestvice: