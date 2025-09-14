Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco po uvodni zmagi svetovnega prvenstva nad Čilom v ponedeljek čaka precej zahtevnejši izziv. Ob 11.30 se bodo pomerili z Bolgari, ki so prvenstvo odprl z zmago brez izgubljenega niza proti Nemcem. "Po mojem mnenju nimamo enakega telesnega potenciala kot Bolgari, in če bomo jutri poskušali igrati na enak način kot oni, bo tekme hitro konec. Igrati moramo pametno, si korak po korak graditi priložnosti in poizkušati igrati na dolge izmenjave žoge," pred srečanjem razmišlja selektor Slovencev Fabio Soli.

Slovenski odbojkarji so svoj tretji nastop na svetovnih prvenstvih odprli z zmago nad Čilom, ki je bil za začetek tekmovanja tekmec po meri. Proti južnoameriškim predstavnikom niso dopustili presenečenja, tekmo, ki jo je kapetan Tine Urnaut spremljal kot gledalec, pa so izkoristili za uigravanje in preizkušanje novih kombinacij.

Te bodo tudi na dvoboju z Bolgarijo še kako prav prišle slovenskemu selektorju Fabiu Soliju, ki ima še vedno nekaj težav s sestavo svoje zasedbe in je moral na tekmi s Čilom na sprejemalsko mesto namesto Korošca poslati Nika Mujanovića, sicer enega od dveh slovenskih korektorjev.

Alen Pajenk pred tekmo z Bolgari (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Soli: Igrati moramo pametno, poizkušati igrati na dolge izmenjave žoge

Bolgari so za uvod s 3:0 premagali Nemce, prvi niz so dobili po maratonu s 40:38, sprejemalec Aleksandar Nikolov je k zmagi prispeval 28 točk, njegov brat, podajalec, Simeon devet, Martin Atanasov pa je končal z 11 točkami.

"Po mojem mnenju nimamo enakega telesnega potenciala kot Bolgari, in če bomo jutri poskušali igrati na enak način kot oni, bo tekme hitro konec." Foto: Volleyball World

"Igrati moramo zares dobro odbojko, saj imajo Bolgari zelo dober servis. In ne samo to, imajo tudi dva zelo pomembna napadalca, Nikolova in Atanasova. Gre za zelo visoko ekipo, ki je agresivna v bloku, zato je za nas edini način, da se jim lahko zoperstavimo, da igramo pametno. Po mojem mnenju nimamo enakega telesnega potenciala kot Bolgari, in če bomo jutri poskušali igrati na enak način kot oni, bo tekme hitro konec. Igrati moramo pametno, si korak po korak graditi priložnosti in poizkušati igrati na dolge izmenjave žoge. Menim, da je to edini način, ki nas vodi do zmage," je pred pomembnim dvobojem v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije opozoril selektor Soli.

Gregor Ropret pred tekmo z Bolgari (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Pajenk: Igrati bomo morali zares potrpežljivo

V zadnjih letih so Bolgari Slovencem povzročili kar nekaj težav, njihov vzpon je izpostavil tudi srednji bloker Alen Pajenk: "Bolgari v zadnjem času nekako prehajajo na tisto višjo raven odbojke in res igrajo čudovito. Imajo odličen napad dobesedno iz vseh strani in igrati bomo morali zares potrpežljivo, sploh glede na njihov dober blok, ob tem pa iskati točke v protinapadih. Seveda pa bomo morali kaj več pokazati tudi na servisu."

Enaindvajsetletni Aleksandar Nikolov je ob zmagi proti Nemcem s 3:0 dosegel kar 28 točk. Foto: Volleyball World

Ropret: Odmakniti jih od mreže in dobro braniti napade Nikolova

Reprezentanci Slovenije in Bolgarije sta se nazadnje srečali junija, in sicer na turnirju elitne lige narodov v Burgasu, kjer so po hudem boju s 3:1 slavili gostitelji. Lani so bili v ligi narodov boljši Slovenci, ki bodo po besedah podajalca Gregorja Ropreta jutri stavili predvsem na potrpežljivost.

"Vemo, da so Bolgari odlični serverji, vseh šest, ki so na igrišču, lahko v vsakem trenutku doseže asa, v napadu pa je Aleks Nikolov trenutno v odlični formi." Foto: Aleš Oblak "Vemo, da nas jutri čaka zelo, zelo težka tekma proti poletni in fizično zelo močni ekipi, tako da bo zelo pomembno, da bomo servirali bolje, kot smo to delali proti Čilu, da si malo olajšamo delo v bloku in obrambi. V napadu moramo predvsem skrbeti, da žogo precej časa držimo na naši strani, igramo z blokom, se ščitimo in smo potrpežljivi ter potem čakamo svojo priložnost, kako prebiti njihov visok blok. Vemo, da so Bolgari odlični serverji, vseh šest, ki so na igrišču, lahko v vsakem trenutku doseže asa, v napadu pa je Aleks Nikolov trenutno v odlični formi. Proti Nemčiji je dal več kot polovico vseh točk svoje ekipe in je absolutno njihova prva nevarnost. Prav zato jih moramo odmakniti od mreže in se osredotočiti na to, da dobro branimo napade Nikolova," pred srečanjem za OZS pravi slovenski organizator igre.

Tekma med Slovenci in Bolgari se bo začela ob 11.30, medtem ko se bodo Nemci in Čilenci pomerili štiri ure prej.

Slovenci bodo imeli v torek tekmovanja prost dan, v sredo ob 15. uri pa se bodo za zmago udarili še z Nemčijo.

Iz vsake skupine po treh tekmah v osmino finala napredujeta prvo- in drugouvrščena reprezentanca.