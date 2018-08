Federer in Đoković naj se že od nekdaj ne bi marala

Foto: Guliver/Getty Images Danes je videti, da se najboljši teniški igralci med seboj razumejo in spoštujejo. Tako je tudi med Rogerjem Federerjem in Novakom Đokovićem, ki imata vsaj navzven dobre odnose. Pred leti je Boris Becker, nekdanji trener Novaka Đokovića, v svoji avtobiografiji (Moje življenje in kariera v All England klubu) razkril, da je javna skrivnost, da se Federer in Đoković ne marata. Navzven je videti, da sta prijatelja, medtem ko je v resnici njun odnos videti povsem drugačen. "Nobena skrivnost ni, da se Roger Federer in Novak Đoković ne marata," je zapisal legendarni Nemec.

Že v prvem medsebojnem dvoboju mu je odvzel niz

Bili so časi, sploh na začetku Đokovićeve profesionalne kariere, ko je Federer odkrito kritiziral srbskega teniškega zvezdnika. Omenjena igralca sta do zdaj igrala 46 medsebojnih dvobojev. Prvega sta igrala leta 2006 na turnirju serije masters v Monte Carlu, ko je Novak kot 18-letni mladenič Rogerju že prvič odvzel niz (6:3, 2:6, 6:3).

Federer je menil, da so bile poškodbe izmišljene Roger Federer je bil prepričan, da je Novak leta 2006 v Davisovem pokalu igral poškodbo. Foto: YouTube

Njuno rivalstvo se je nadaljevalo isto leto v Davisovem pokalu, ko se je med igralcema prvič zaiskrilo. Švicar ga je kritiziral, ko je Nole igral proti Stanu Wawrinki in ga premagal po petih nizih. Za Federerja je bilo sporno, potem ko je Đoković v zadnjem, odločilnem nizu zahteval zdravniško pomoč.

"Ne verjamem njegovim poškodbam in to resno mislim. Mislim, da so bile njegove poškodbe izmišljene," je takrat vrelo iz enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

Šest let po sporu je razkril, zakaj je šlo

Ta je šele šest let po tistem na novinarski konferenci v Wimbledonu razkril, zakaj je pravzaprav šlo. "Bil sem jezen nanj, ker je klical fizioterapevta, da mu pomaga, ampak ni imel razloga za to. To je bilo v petem nizu proti rojaku Stanu Wawrinki. To je to. Za tem sva imela v Madridu kratek pogovor in po tem je najin odnos boljši."

"Bodite tiho, a je prav!?"

Na igrišču se je spet zaiskrilo leta 2008 na turnirju v Monte Carlu. Đoković je sicer moral takrat zaradi poškodbe dvoboj predati. Federer je med dvobojem zabrusil Đokovićemu strokovnem taboru: "Bodite tiho, a je prav!?" Komu natančno so bile namenjene te besede ni znano, a takrat so v loži sedeli tudi starši Novaka Đokovića.

Dijana Đoković in Srdjan Đoković, oče in mama Novaka Đokovića. Foto: Guliver/Getty Images

Da med Srbom in Švicarjem ni vse v najlepšem redu, je na svoj način povedal tudi Novakov oče, Srdjan Đoković. "Vsi imajo pravico do svojega mišljenja. To je samo moje mišljenje. Ko je Srbija leta 2006 v Ženevi igrala proti Švici. Novak je imel samo 19 let. Imel je težave z nosom in težko je dihal. Imel je težave z dolgimi dvoboji in dolgimi točkami. Federer ga je na vsak način poskušal omalovaževati zaradi težav z dihanjem. Takrat je pokazal, da je najboljši igralec na svetu, ampak ne tako dobra oseba. Nihče se ni na takšen način obnašal do Novaka. Ne razumem, zakaj Federer sploh še igra tenis," je za Newsweek bil brez dlake na jeziku oče Srdjan, ki je prepričan, da bodo po končani karieri njegovega sina še bolj spoštovali.

Danes se Roger Federer in Novak Đoković bolje razumeta. Pa se res? Foto: Guliver/Getty Images

Prvič ga je premagal leta 2007

Novak je Federerja prvič v karieri premagal leta 2007 na turnirju serije masters v Montrealu, ko ga je Beograjčan premagal po treh nizih (7:6, 2:6, 7:6). "Ne morem opisati, kako se trenutno počutim. To je tako, kot da sem uresničil svoje sanje. Premagati Federerja v finalu, in to v podaljšani igri, je nekaj neverjetnega," je takrat povedal Đoković.

Od takrat je Novak Federerje premagal še 23-krat. Kljub vsem pripetljajem sta glavna akterja skozi leta razvila veliko rivalstvo in polnila teniške stadione. In samo upamo lahko, da bo tako tudi v prihodnje.