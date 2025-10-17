Slovenska inflacija septembra tik nad povprečjem EU

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Evropski statistični urad Eurostat je v drugi oceni potrdil, da je medletna rast cen življenjskih potrebščin v evrskem območju septembra pospešila z 2,0 na 2,2 odstotka. V celotni EU je inflacija dosegla 2,6 odstotka. V Sloveniji je bila z 2,7 odstotka tik nad povprečjem celotne EU, nekoliko bolj izrazito je odstopala od evrskega povprečja.

Tako evrska medletna inflacija kot medletna rast cen v celotni Uniji sta bili 0,2 odstotne točke višji kot avgusta. Od inflacije pred letom dni pa sta odstopali za 0,5 odstotne točke.

Največ so k evrski inflaciji prispevale storitve, sledile so cene hrane, pijač, alkohola in tobačnih izdelkov ter neenergetskih industrijskih izdelkov. Malenkost so inflacijo zniževale cene energije.

Izrazito odstopala Romunija

Med članicami EU je izrazito odstopala Romunija, kjer je medletna inflacija septembra dosegla 8,6 odstotka. Romuniji so sledile Estonija (5,3 odstotka), Slovaška in Hrvaška (4,6 odstotka), Madžarska (4,3 odstotka), Latvija (4,2 odstotka), Bolgarija (4,1 odstotka) in Avstrija (3,9 odstotka).

Na drugi strani lestvice so bili Ciper z ničelno inflacijo, Francija z 1,1-odstotno, Grčija in Italija z 1,8-odstotno, Portugalska z 1,9-odstotno ter Češka z 2,0-odstotno.

Enako medletno inflacijo kot Slovenija, torej 2,7-odstotno, sta imeli še Belgija in Irska.

Inflacija v evrskem območju se je sicer po oceni Evropske centralne banke (ECB) stabilizirala na ravni okoli dvoodstotnega srednjeročnega cilja. "Pri inflaciji smo tam, kjer si želimo biti," je po septembrski seji sveta ECB dejala predsednica osrednje evrske denarne ustanove Christine Lagarde. Sprememb obrestnih mer tako na naslednji seji sveta konec oktobra ni pričakovati, le majhna verjetnost zanje je v odsotnosti večjih šokov tudi v nadaljevanju.

