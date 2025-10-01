Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
1. 10. 2025,
11.29

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Medletna inflacija v območju evra septembra pospešila na 2,2 odstotka

inflacija, cene | Po indeksu, ki se kot merilo inflacije uporablja v Sloveniji, je bila medletna inflacija v Sloveniji septembra 2,6-odstotna, na mesečni ravni pa je bila zabeležena 0,4-odstotna deflacija. | Foto Shutterstock

Po indeksu, ki se kot merilo inflacije uporablja v Sloveniji, je bila medletna inflacija v Sloveniji septembra 2,6-odstotna, na mesečni ravni pa je bila zabeležena 0,4-odstotna deflacija.

Foto: Shutterstock

Rast cen življenjskih potrebščin v evrskem območju je septembra pospešila. Po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat je bila medletna inflacija v minulem mesecu 2,2-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke več kot avgusta. V Sloveniji je z 2,7 odstotka ostala nad evrskim povprečjem.

V državah z evrom so se septembra medletno najbolj podražile storitve, v povprečju za 3,2 odstotka (avgusta za 3,1 odstotka), sledili so hrana, alkohol in tobačni izdelki, ki so bili v povprečju dražji za 3,0 odstotka (avgusta za 3,2 odstotka). Cene neenergetskih industrijskih dobrin so se v medletni primerjavi zvišale za 0,8 odstotka (enako kot avgusta), energenti pa so se pocenili za 0,4 odstotka (avgusta za 2,0 odstotka).

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energije, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je prejšnji mesec na medletni ravni znašala 2,3 odstotka, kar je enako kot avgusta.

Najvišjo stopnjo rasti harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja kot evropsko merilo inflacije, so imele po dostopnih podatkih Eurostata septembra Estonija (5,2 odstotka), Hrvaška in Slovaška (obe 4,6 odstotka) ter Latvija (4,1 odstotka). V Sloveniji je bila medletna inflacija septembra 2,7-odstotna.

Na drugi strani so imeli na Cipru ničelno medletno rast cen življenjskih potrebščin, manj kot dvoodstotno medletno inflacijo pa so imeli še v Franciji (1,1 odstotka), Grčiji in Italiji (v obeh 1,8 odstotka) ter na Portugalskem (1,9 odstotka).

Mesečna stopnja inflacije se je v območju evra septembra ustavila pri 0,1 odstotka, v Sloveniji so bile cene življenjskih potrebščin na mesečni ravni stabilne.

