Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
2. 9. 2025,
13.10

1 ura, 9 minut

Medletna inflacija v območju evra avgusta pospešila na 2,1 odstotka

Na. R., STA

Rast cen življenjskih potrebščin v evrskem območju je avgusta malenkost pospešila. Po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat je bila medletna inflacija v minulem mesecu 2,1-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot julija. V Sloveniji je bila s 3,0 odstotka precej nad evrskim povprečjem.

V državah z evrom so se avgusta medletno najbolj podražili hrana, alkohol in tobačni izdelki, v povprečju za 3,2 odstotka (julija za 3,3 odstotka), sledile pa so storitve, ki so bile v povprečju za 3,1 odstotka dražje kot avgusta lani (julija za 3,2 odstotka).

Cene neenergetskih industrijskih dobrin so se v medletni primerjavi zvišale za 0,8 odstotka (enako kot julija), energenti pa so se pocenili za 1,9 odstotka (julija za 2,4 odstotka).

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upoštevajo cene energije, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je minuli mesec na medletni ravni znašala 2,3 odstotka, kar je enako kot julija.

Najdražje na Cipru, Slovenija precej nad povprečjem 

Najvišjo stopnjo rasti harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja kot evropsko merilo inflacije, so imele po dostopnih podatkih Eurostata avgusta Estonija (6,2 odstotka), Hrvaška (4,6 odstotka), Slovaška (4,4 odstotka) ter Latvija in Avstrija (4,1 odstotka). Tudi Slovenija je bila s 3,0-odstotno medletno inflacijo precej nad povprečjem območja evra.

Na drugi strani so imeli na Cipru 0,1-odstotno medletno deflacijo, nizko inflacijo pa so imeli v Franciji (0,8 odstotka), v Italiji (1,7 odstotka) in na Irskem (1,8 odstotka).

Mesečna stopnja inflacije se je v območju evra avgusta ustavila pri 0,2 odstotka, v Sloveniji so bile cene življenjskih potrebščin na mesečni ravni stabilne.

