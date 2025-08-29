Inflacija se je avgusta glede na julij še okrepila. V medletni primerjavi so bile cene življenjskih potrebščin višje za tri odstotke, kar je 0,2 odstotne točke več kot julija in za 2,1 odstotne točke več kot avgusta lani. Nazadnje je bila inflacija tako visoka aprila lani. Inflacijo še naprej spodbujajo predvsem cene hrane.

Podražitev hrane in brezalkoholnih pijač (za 7,6 odstotka) je tako k medletni inflaciji prispevala 1,4 odstotne točke. Sledile so podražitve oblačil in obutve (za 6,9 odstotka) ter višje cene v restavracijah in hotelih (za 5,1 odstotka) – vsaka od teh dveh skupin je inflacijo zvišala za 0,4 odstotne točke, je danes objavil statistični urad.

Pocenitve so statistiki zaznali zgolj v skupinah prevoz (–1,1 odstotka) in komunikacije (–0,1 odstotka).

Storitve so se v povprečju podražile za 3,1 odstotka, blago pa za 3,0 odstotka. Pri poltrajnem blagu so se cene zvišale za 5,2 odstotka, pri blagu dnevne porabe za 3,2 odstotka in pri trajnem blagu za 0,3 odstotka.

Razlike z julijskimi cenami ni

V primerjavi z julijem so cene življenjskih potrebščin medtem v povprečju ostale enake.

Podražili so se počitniški paketi (za 1,1 odstotka) in hrana (za 0,3 odstotka). Obe skupini sta k mesečni inflaciji prispevali 0,1 odstotne točke. Po drugi strani sta jo s po 0,1 odstotne točke izničili skupini obutev (cene so nazadovale za 5,7 odstotka) ter izdelkov in storitev za osebna vozila (–1,3 odstotka).

V prvih osmih mesecih leta so se cene življenjskih potrebščin dvignile za 3,1 odstotka, v osmih letošnjih mesecih pa so bile v povprečju za 2,2 odstotka višje kot v enakem obdobju lani.

Medletna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v avgustu prav tako triodstotna. To je bilo 0,1 odstotne točke več kot julija in 1,9 odstotne točke več kot pred enim letom. Na mesečni ravni so bile cene v povprečju prav tako nespremenjene.

V osmih letošnjih mesecih skupaj so cene po tem indeksu narasle za 2,5 odstotka, v osemmesečju pa so bile povprečno za 2,4 odstotka višje kot v enakem obdobju lani.

V pričakovanju podatkov za evroobmočje

Eurostat sicer še ni objavil podatka o evrski inflaciji v avgustu, a že julija je bila slovenska inflacija z 2,9 odstotka bistveno nad evrskim povprečjem, ki je bilo pri 2,0 odstotka. Višja je bila tudi od povprečja EU, ki je bilo pri 2,4 odstotka.