Srbija omejila marže: "Nižje cene bomo imeli za 80 odstotkov izdelkov, ki jih vsakodnevno kupujemo"

Srbska vlada je danes sprejela uredbo, s katero bo trgovske marže izdelkom iz 23 kategorij omejila na 20 odstotkov. Srbski finančni minister Siniša Mali je napovedal, da bodo posledično v vseh trgovskih verigah znižane cene do 20 tisoč izdelkov. Uredba bo v veljavi s 1. septembrom, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

"Nižje cene bomo imeli za 80 odstotkov izdelkov, ki jih vsakodnevno kupujemo," je Mali povedal za javno televizijo RTS.

Kot je dodal, je omejitev trgovskih marž le eden od ukrepov širšega svežnja, namenjenega izboljšanju življenjskega standarda državljanov.

Ostali ukrepi, ki naj bi prav tako naslovili naraščajoče cene hrane oz. inflacijo, naj bi sledili oktobra ali novembra.

"Vse, kar počnemo, počnemo v korist državljanov. S tem kažemo, da nam je mar, še posebej za tiste z najnižjimi dohodki," je zatrdil Mali.

Negativnih vplivov na državni proračun se ne bojijo 

Po njegovih besedah so v državah, ki so uvedle podobne ukrepe, denimo v Romuniji in na Madžarskem, zabeležili rast prometa, posledično pa več pobranega davka na dodano vrednost. Negativnih vplivov na državni proračun se zato v Srbiji ne bojijo.

Cene naj bi se sicer z omejitvijo trgovskih marž v povprečju znižale za deset do 20 odstotkov, je oceno podal srbski minister.

Spoštovanje uredbe bo nadzorovala tržna inšpekcija.

Sveženj gospodarskih ukrepov je že v nedeljo napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Ob omejitvi trgovskih marž je omenil tudi znižanje obrestnih mer na kredite.

