To je nova tašča Gorana Dragića

Naš košarkarski as Goran Dragić je po ločitvi srečo v ljubezni našel z Američanko brazilskih korenin Greice Murphy, z njo pa je dobil tudi novo taščo. Greicejina mama Carmen je v torek praznovala rojstni dan, ob čemer ji je hči voščila tudi prek družbenih omrežij in objavila serijo skupnih fotografij.

"Danes je dan najizjemnejše ženske, kar jih poznam – moje matere, mojega navdiha, mojega varnega pristanišča. Tvoje ljubezen, moč in modrost so svetilnik v mojem življenju in vse, kar sem, dolgujem tebi," je Greice sporočila svoji mami. "Hvala, da mi vedno stojiš ob strani in me vodiš s svojim velikim srcem ter neskončno dobroto." Zaželela ji je sreče, zdravja in nepozabnih trenutkov, "ker si zaslužiš vse najboljše".

Ob Greicejinem voščilu se je vsul plaz čestitk njenih sledilcev, ki so njeni mami želeli vse najboljše, ob tem pa mnogi komentirali, da sta obe videti odlično, da je Carmen izjemno mladostna in da bi ju zlahka zamenjali za sestri.

