Konec tedna bo pestro na Celjskem sejmu

Ta konec tedna, 16. in 17. maja 2026, bo Celjski sejem gostil največji avtomobilsko-motoristični dogodek v Sloveniji – Auto Motor Show Slovenija 2026. Po izjemnem uspehu lanskoletne vrnitve dogodka v Ljubljani, ki je po skoraj 15 letih premora privabila več kot deset tisoč obiskovalcev, se letošnja izvedba seli v Celje, kjer organizatorji napovedujejo še večji spektakel, več adrenalina in največjo predstavitev avtomobilske kulture pri nas.

Dogodek, ki ga organizirata družba Proevent in Rok Kostanjšek, bo na enem mestu združil skupaj več kot 300 vozil; avtomobilov, motorjev, štirikolesnikov, drift vozil, gokart vozil, pit bike motociklov, helikopter, predelane traktorje, miniavtov na otroškem poligonu, avtomobilčkov in tovornjakov na daljinsko vodenje in drugo.

Na dogodku se bo mogoče preizkusiti na simulatorjih vožnje, poligonu RC, si ogledati stunt nastope in številne ekskluzivne avtomobilske premiere.

Foto: Proevent

Spektakel prestižnih, dirkalnih in legendarnih vozil

Obiskovalci bodo lahko občudovali izjemen nabor vozil – od superšportnikov in luksuznih ikon do dirkalnikov, oldtimerjev in najbolj predelanih vozil v regiji.

Med najbolj atraktivnimi razstavljenimi avtomobili bodo Lamborghini Aventador, Ferrari 488 Pista, Maserati MC20, Porsche GT3 RS, Shelby GT350R in Aston Martin Vantage, posebno pozornost pa bodo pritegnili tudi Rolls-Royce Ghost, Mercedes G-Wagon in Lamborghini Urus.

Ljubitelji klasike bodo uživali ob zbirki oldtimerjev, med katerimi izstopajo Porsche 911 "Widow Maker", Mercedes SL Pagoda in druge avtomobilske legende, tuning scena pa bo zaživela v sklopu Tuner Grounds, kjer bodo predstavljena najbolj predelana vozila iz Slovenije in tujine z unikatnimi poslikavami, vrhunskimi avdiosistemi in custom projekti.

Posebno pozornost bodo pritegnila tudi razkritja novih projektnih vozil slovenskih ustvarjalcev, med njimi tudi novi dirkalni projekti in ekskluzivne premiere, ki bodo prvič predstavljene prav na Auto Motor Showu.

Foto: Proevent

Drift, stunt show in FMX-adrenalinski program

Zunanji del dogodka bo letos prvič ponudil še večji adrenalinski program. Na drift poligonu, ki se razprostira na več kot pet tisoč kvadratnih metrih prostora, bodo obiskovalci lahko doživeli taxi drift vožnje s profesionalnimi vozniki, medtem ko bodo stunt riderji in FMX-nastopajoči poskrbeli za atraktivne akrobacije, skoke in spektakularne predstave.

Na dogodku bodo sodelovala tudi številna znana imena avtomobilske in moto scene, med njimi Rok Turk, večkratni državni prvak v reliju, Aleš Rozman, eden najbolj prepoznavnih freestyle voznikov štirikolesnikov, Drey Nitrous, drifter in legenda slovenske avtomobilistične scene, Mark Kastelic, mladi voznik dirkalnika GT3 Porsche, ter številni domači ustvarjalci vsebin in predstavniki avtomobilske skupnosti, kot so Atmosferci, Mark Lesjak, Til Tertinjak (Furaj s stilom) in Jernej Rajer (Jerry o avtih). Na dogodku bo ves čas prisoten tudi soorganizator AMS Rok Kostanjšek.

Foto: Proevent

Spremljevalni program za otroke in navdušence

Auto Motor Show Slovenija ni le avtomobilska razstava, temveč celovito doživetje za vse generacije. Obiskovalcem bo na voljo več kot 15 simulatorjev vožnje, simulator prevračanja na prostoru Avto Moto Zveze Slovenije, avtomobilčki in tovornjaki na daljinsko vodenje, interaktivne vsebine ter spremljevalni program.

V sklopu dogodka bo postavljen otroški prometni poligon SAVA, kjer bodo otroci skozi zabavno in interaktivno izkušnjo spoznavali osnove prometne varnosti in se preizkusili v vožnji po miniprometnih cestah. Najmlajši bodo prejeli svoje otroško vozniško dovoljenje ter uživali v bogatem spremljevalnem programu z animacijami, vsebinami RC in številnimi presenečenji.

Dodatno bosta na prostoru AMZS prisotna tudi superjunaka Anja in Marko, kjer bodo na voljo tudi minimoto motorji, speedway in trial.

Da bo dogodek resnično celovit, pa bosta na voljo tudi izmenjava in možnost nakupa avtomobilčkov Hot Wheels.

Foto: Proevent

Dogodek za vse generacije

Auto Motor Show Slovenija ostaja dogodek za vse generacije – prostor, kjer se srečujejo avtomobilski navdušenci, družine, klubi, podjetja in industrija. Združuje razstavo, doživetje, izobraževanje in zabavo v edinstveno celoto, ki vsako leto znova premika meje avtomobilskega dogajanja v Sloveniji.

Bogat program z znanimi obrazi in vrhunskimi vozili je že na voljo NA SPLETNI STRANI.

Foto: Proevent

Vstopnice

Vstopnice za Auto Motor Show Slovenija 2026 so že na voljo v predprodaji prek sistema https://proticket.si/. Cene vstopnic:

otroci do zapolnjenih 7 let (brezplačen vstop)

(brezplačen vstop) otroci 8–14 let (otroška 11 evrov, na blagajnah in v predprodaji)

(otroška 11 evrov, na blagajnah in v predprodaji) dijaki, študenti 15–26 let z dokazilom (22 evrov na blagajnah)

(22 evrov na blagajnah) upokojenci z dokazilom (22 evrov na blagajnah)

(22 evrov na blagajnah) invalidi in spremljevalci (brezplačen vstop)

(brezplačen vstop) redna vstopnica (27 evrov redna prodaja na spletu, 30 evrov na blagajnah v času sejma)

Za več informacij o dogodku in nakupu vstopnic obiščite uradno spletno stran www.automotorshow.si ali kontaktirajte organizatorja na info@automotorshow.si.

Naročnik oglasne vsebine je PROEVENT D. O. O.