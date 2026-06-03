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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
3. 6. 2026,
7.01

Osveženo pred

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BMW BMW M2 BMW M2 xDrive

Sreda, 3. 6. 2026, 7.01

1 ura, 3 minute

BMW M2 xDrive: do 100 km/h v 3,6 sekunde

BMW M2 ostaja športnik za puriste, a zdaj prvič tudi s štirikolesnim pogonom

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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BMW M2 | Foto BMW

Foto: BMW

BMW bo konec poletja na trg poslal prenovljeni M2, ki bo prvič v zgodovini modela na voljo tudi s štirikolesnim pogonom M xDrive. Dodatni oprijem bo izboljšal pospeške in vozno stabilnost, pri BMW pa obljubljajo, da bo avtomobil kljub temu ohranil značilen vozniški značaj modelov M.

Pod motornim pokrovom ostaja znani trilitrski vrstni šestvaljni motor S58 z dvojnim turbinskim polnilnikom. Razvije 348 kilovatov (473 KM) in 601 njutonmeter navora, kar je enako kot pri zdajšnjem modelu M2.

Novost je tehnologija BMW M Ignite, ki uporablja predkomorni sistem zgorevanja. Gre za rešitev, razvito na podlagi izkušenj iz motošporta, ki zmanjšuje porabo goriva pri visokih obremenitvah in pomaga izpolnjevati prihajajoče emisijske standarde Euro 7.

Največja prednost štirikolesnega pogona je hitrejše pospeševanje. Novi M2 xDrive do 100 kilometrov na uro pospeši v približno 3,7 sekunde do 100 kilometrov na uro. To je približno tri desetinke sekunde hitreje od različice z zadnjim pogonom. Do 200 kilometrov na uro pospeši v 12,8 sekunde, najvišja hitrost pa je elektronsko omejena na 250 kilometrov na uro oziroma 285 kilometrov na uro z doplačilnim paketom M Driver's Package.

Še vedno tudi za ljubitelje zadnjega pogona

Pri BMW poudarjajo, da bo sistem M xDrive deloval pretežno kot zadnji pogon, sprednji kolesi pa se vključita le po potrebi. Voznik bo lahko prek menija M Setup izbral tudi način 2WD, pri katerem se ves navor prenaša zgolj na zadnji kolesi, sistem DSC pa se izključi.
Manj razveseljiva novica za puriste je, da bo različica xDrive na voljo izključno z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Ročnega menjalnika v ponudbi ne bo.

Najpomembnejši trgi: ZDA, Nemčija in Kitajska

Novi BMW M2 xDrive bodo tako kot preostale različice modela izdelovali v mehiški tovarni San Luis Potosí. Proizvodnja se bo začela avgusta 2026, med ključnimi trgi pa BMW izpostavlja ZDA, Nemčijo in Kitajsko.

BMW M2 | Foto: BMW Foto: BMW

BMW M2 | Foto: BMW Foto: BMW BMW M2 | Foto: BMW Foto: BMW BMW M2 | Foto: BMW Foto: BMW BMW M2 | Foto: BMW Foto: BMW BMW M2 | Foto: BMW Foto: BMW

BMW BMW M2 BMW M2 xDrive
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