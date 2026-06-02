Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

2. 6. 2026,
TikTokov lastnik vstopa v avtomobile: Seres in ByteDance z novo znamko

Kitajski proizvajalec avtomobilov Seres, znan predvsem po znamki Aito, ki jo razvija skupaj s Huaweijem, pripravlja novo avtomobilsko znamko. Pri projektu sodeluje tudi ByteDance, lastnik družbenega omrežja TikTok, ki bo prispeval svoje rešitve s področja umetne inteligence in računalniškega oblaka.

Nova znamka bo delovala pod podjetjem Saidou Technology, ki je nastalo po obsežni lastniški in kapitalski preobrazbi nekdanje znamke Landian. V podjetje so vložili skoraj milijardo evrov svežega kapitala, med vlagatelji pa so tudi kitajski proizvajalec baterij CATL ter lokalni državni skladi.

Po informacijah iz Kitajske naj bi Saidou že letos predstavil svoj prvi model. Šlo naj bi za križanca med limuzino in športnim terencem, ki bo na voljo tako v povsem električni izvedbi kot tudi z bencinskim podaljševalnikom dosega. Proizvodnja bo potekala v tovarni Seresa v Chongqingu, ki jo trenutno prilagajajo novemu programu.

ByteDance ne bo izdeloval avtomobilov

Čeprav se na prvi pogled zdi, da lastnik TikToka vstopa v avtomobilsko industrijo, to ne drži povsem. ByteDance ne bo razvijal vozil ali sistemov za samodejno vožnjo, temveč bo prek svoje platforme Volcano Engine prispeval programsko opremo in rešitve umetne inteligence.

Nova znamka bo tako stavila predvsem na naprednega digitalnega pomočnika v vozilu, glasovno upravljanje, personalizirane storitve in uporabo velikih jezikovnih modelov, podobnih tistim, ki danes poganjajo sodobne klepetalne robote.

Alternativa Huaweijevemu pristopu

Nova znamka bo predstavljala zanimivo alternativo modelom Aito, kjer osrednjo tehnološko vlogo igra Huawei. Medtem ko Aito uporablja Huaweijeve sisteme za pomoč vozniku in inteligentno vožnjo, bo Saidou poudarek namenil uporabniški izkušnji in umetni inteligenci v potniški kabini.

Znamka bo ciljala predvsem na mlajše kupce, za prodajo pa naj bi vzpostavila lastno prodajno mrežo doma in na tujih trgih.

Nekatere avtomobilske znamke, med njimi tudi Mercedes-Benz, družbeno omrežje TikTok že ponujajo kot integriran del vmesnikov v vozilih. 

