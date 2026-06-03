Po več kot desetih letih na ceste prihaja novi audi Q7, ki bo oblikovno precej blizu večjemu modelu Q7.

Audi je z uradno fotografijo napovedal novo generacijo športnega terenca Q7, ki bo po več kot enajstih letih nasledila zdajšnji model. Druga generacija Q7 je bila predstavljena leta 2015, v tem času pa je doživela dve večji prenovi. Nova generacija bo po velikosti ostala pod prihajajočim modelom Q9, ki ga Audi prav tako pripravlja za prihod na trg.

Oblikovno blizu večjemu Q9?

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Na prvi napovedni fotografiji je novi Q7 prikazan v paketu S Line in modri barvi. Oblikovno naj bi se močno zgledoval po večjem Q9, ki ga je Audi že predstavil, podobnosti pa naj bi segale tudi v potniško kabino. Med tehničnimi posebnostmi, ki jih bo imel Q9 in jih ne pričakujemo v Q7, so sprednja vrata s samodejnim zapiranjem.

Pri Audiju obljubljajo uporabo kakovostnejših materialov, potem ko so v zadnjih letih tudi sami priznali, da je kakovost notranjosti pri nekaterih modelih zaostajala za pričakovanji kupcev.

V6 motorji ostajajo, možen tudi V8

Podrobnosti o pogonskih sklopih za zdaj ostajajo skrivnost, pričakovati pa je mogoče bencinske in dizelske šestvaljnike. Če bo Audi pripravil tudi novo različico SQ7, bi lahko pod pokrovom ostal osemvaljni motor. Del ponudbe bodo prav gotovo tudi priključni hibridi.

Čeprav bo nad njim stal večji Q9, naj bi Q7 tudi v prihodnje ohranil možnost tretje vrste sedežev. Več prostora za potnike in prtljago bo sicer ostalo glavna prednost večjega modela Q9.

Audi naj bi novi Q7 uradno razkril že v prihodnjih dneh. Poleg njega znamka za letošnje leto pripravlja še več novosti, med njimi tudi povsem električni A2, ki bo postal novi vstopni model znamke po ukinitvi modelov A1 in Q2.