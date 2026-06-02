Gregor Pavšič

Torek,
2. 6. 2026,
8.20

Torek, 2. 6. 2026, 8.20

MG spet s proizvodnjo v Evropi

MG se vrača v Evropo: na Španskem bodo izdelali 120 tisoč avtomobilov letno

MG S5 EV | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nekoč britanski, zdaj pa kitajski MG bo svoje avtomobile kmalu spet izdeloval v Evropi. Novo tovarno bodo zgradili v Španiji.

Znamka MG, ki je v lasti kitajskega avtomobilskega velikana SAIC Motor, bo leta 2028 odprla novo avtomobilsko tovarno v španski Galiciji. V projekt bodo vložili 200 milijonov evrov, nova proizvodna lokacija pa bo ustvarila več kot dva tisoč delovnih mest.

Tovarna bo prva proizvodna lokacija znamke MG v celinski Evropi in pomemben del strategije V Evropi za Evropo, s katero želi kitajska družba okrepiti svojo prisotnost na evropskem trgu.

Po načrtih bo nova tovarna dosegla letno proizvodno zmogljivost 120 tisoč vozil, namenjenih evropskim kupcem. Poleg proizvodnje bodo v Galiciji vzpostavili tudi razvojni center, logistične dejavnosti in sodelovanje z evropskimi dobavitelji.

V MG poudarjajo, da želijo vzpostaviti celovit industrijski ekosistem, ki bo zajemal razvoj, proizvodnjo, dobavo ključnih komponent in logistiko.

Odgovor na evropske carine

Eden ključnih razlogov za naložbo je tudi zmanjšanje vpliva dodatnih evropskih carin na električna vozila, izdelana na Kitajskem. Ker je MG del skupine SAIC Motor, so njihovi avtomobili med najbolj izpostavljenimi dodatnim dajatvam pri uvozu v Evropsko unijo. Proizvodnja znotraj Evrope bo znamki omogočila lažji dostop do trga in večjo konkurenčnost.

Nova lokacija ne bo namenjena le sestavljanju vozil. MG napoveduje tudi sodelovanje z evropskimi tehnološkimi podjetji, raziskovalnimi ustanovami in lokalnimi dobavitelji pri razvoju baterij prihodnje generacije, inteligentnih sistemov mobilnosti in energetskih rešitev.

Španska tovarna naj bi tako postala osrednje evropsko središče za nadaljnjo rast znamke MG.
 

