Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Petek,
24. 4. 2026,
11.11

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
ABA liga ABA liga ABA Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Petek, 24. 4. 2026, 11.11

1 ura, 9 minut

Lep uspeh mladih košarkarjev Cedevite Olimpije

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Cedevita Olimpija U19 | Košarkarji Cedevite Olimpije so osvojili tretje mesto. | Foto ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Košarkarji Cedevite Olimpije so osvojili tretje mesto.

Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Košarkarji Cedevite Olimpije do 19 let so sezono v ligi ABA sklenili z visoko zmago na četrtkovi tekmi za tretje mesto proti Zadru (119:80). Mladi Zmaji se tako iz Beograda vračajo z bronom, s tem pa so osvojili prvo odličje v ligi ABA v zgodovini Cedevite Olimpije in slovenske košarke v tej starostni kategoriji, so sporočili iz ljubljanskega moštva.

V sezoni, ko Cedevita Olimpija praznuje 80 let obstoja, je prav generacija fantov do 19 let poskrbela za enega od najlepših trenutkov, so sporočili iz kluba.. Na finalnem turnirju lige ABA za ekipe do 19 let v Dvorani Aleksandar Nikolić v Beogradu so varovanci glavnega trenerja Mira Alilovića brez enega samega skupnega treninga pred začetkom turnirja pokazali zrelost, karakter in tekmovalnost ter v četrtek z rezultatom 119:80 premagali Zadar na tekmi za končno tretje mesto.

S tem uspehom je Cedevita Olimpija postala prva slovenska ekipa, ki je osvojila medaljo v mladinski ligi ABA. Največ točk, 23, je dosegel Maks Ciperle, ki je pograbil tudi sedem odbitih žog. Sledil mu je Mark Morano Mahmutovič z 21 točkami, tudi on je zbral sedem skokov.

Zgodba na mednarodni sceni za mlade Zmaje se tukaj ne konča. Naslednje poglavje se piše v Atenah, kjer ekipo do 18 let med 21. in 24. majem čaka nastop na evroligaškem zaključnem turnirju adidas NextGen. 

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.