Lep uspeh mladih košarkarjev Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije do 19 let so sezono v ligi ABA sklenili z visoko zmago na četrtkovi tekmi za tretje mesto proti Zadru (119:80). Mladi Zmaji se tako iz Beograda vračajo z bronom, s tem pa so osvojili prvo odličje v ligi ABA v zgodovini Cedevite Olimpije in slovenske košarke v tej starostni kategoriji, so sporočili iz ljubljanskega moštva.

V sezoni, ko Cedevita Olimpija praznuje 80 let obstoja, je prav generacija fantov do 19 let poskrbela za enega od najlepših trenutkov, so sporočili iz kluba.. Na finalnem turnirju lige ABA za ekipe do 19 let v Dvorani Aleksandar Nikolić v Beogradu so varovanci glavnega trenerja Mira Alilovića brez enega samega skupnega treninga pred začetkom turnirja pokazali zrelost, karakter in tekmovalnost ter v četrtek z rezultatom 119:80 premagali Zadar na tekmi za končno tretje mesto.

S tem uspehom je Cedevita Olimpija postala prva slovenska ekipa, ki je osvojila medaljo v mladinski ligi ABA. Največ točk, 23, je dosegel Maks Ciperle, ki je pograbil tudi sedem odbitih žog. Sledil mu je Mark Morano Mahmutovič z 21 točkami, tudi on je zbral sedem skokov.

Zgodba na mednarodni sceni za mlade Zmaje se tukaj ne konča. Naslednje poglavje se piše v Atenah, kjer ekipo do 18 let med 21. in 24. majem čaka nastop na evroligaškem zaključnem turnirju adidas NextGen.

