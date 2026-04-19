Cedevita Olimpija prekinila črn niz, Ilirija po drami ostala praznih rok

Cedevita Olimpija je na zadnji tekmi skupine za prvaka v ligi ABA v Hali Tivoli s 102:88 premagala Igokeo in s tem prekinila niz sedmih zaporednih porazov v vseh tekmovanjih. Ljubljančani, ki so v drugem delu zasedli šesto mesto, se bodo v četrtfinalu pomerili s Crveno zvezdo, ki se v Beogradu pravkar meri s Partizanom. V devetem krogu skupine za obstanek je Ilirija v Hali Tivoli s 74:75 morala priznati premoč Studentskemu centru, potem ko je Aleksa Ilić v zadnjih sekundah blokiral poskus za zmago Wendella Greena. Krka je v petek v Novem mestu s 65:75 izgubila proti Zadru.

Cedevita Olimpija je proti Igokei zabeležila prvo zmago po letu 2024, hkrati pa je ljubljanska ekipa prekinila niz kar sedmih zaporednih porazov. Že pred zadnjo tekmo pa je bilo sicer jasno, da bo Cedevita Olimpija drugi del končala na šestem mestu, v četrtfinalu pa jo čaka boj s Crveno zvezdo, ki je tretja. Prva tekma bo drugi vikend v maju v Beogradu, druga teden dni kasneje v Ljubljani, morebitna tretja pa je predvidena od 22. do 25. maja.

Cedevita Olimpija in Crvena zvezda sta si letos razdelili izkupiček. Sredi novembra v Stožicah so zmagali domači za točko, na drugi tekmi konec decembra pa so bili boljši Srbi s 97:77.

Serijski slovenski prvaki so zadnji dve sezoni ligo Aba končali v četrtfinalu. Lani jih je izločil Dubaj, 2024 pa Mega.

Cedevita Olimpija se bo v četrtfinalu pomerila s Crveno zvezdo. Foto: Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija je v prvem delu lige Aba zabeležila 11 zmag in 5 porazov, v osmih tekmah v skupini za prvaka pa je zabeležila le dve zmagi. Pred današnjo, na kateri si je odločilno prednost za mirno končnico priigrala šele v zadnji četrtini, je bila v začetku marca boljša od Dubaja.

Ključno vlogo za prekinitev serije petih porazov je odigral Rok Radović (13 točk, trojke 3:4), ki je na začetku zadnje četrtine s tremi zaporednimi trojkami popeljal Cedevito Olimpijo do dvomestne prednosti (84:74).

David Škara je bil prvi strelec z 19 točkami (trojke 4:6, 8 skokov), Umoja Gibson je ob 14 točkah zbral 10 podaj, 14 točk pa je dosegel tudi Matthew Hurt.

Ilirija zapravila napad za zmago

Perspektiva Ilirija se je od domačih gledalcev v ligi Aba poslovila s porazom. V premierni sezoni v elitnem regionalnem tekmovanju je izpolnila zadani cilj, obstanek v ligi, zdaj pa se bo lahko posvetila nastopom v državnem prvenstvu, kjer pred vključitvijo Cedevite Olimpije zaostaja le za Krko. Pred tem jo čaka še zadnja tekma v ligi Aba, 25. aprila v Beogradu proti FMP.

Junak dvoboja je bil zlati slovenski reprezentant z eurobasketa 2017 Matic Rebec, ki je Studentskemu centru priigral pomembno zmago v boju za obstanek. Ko je igro zaradi petih osebnih napak v 35. minuti zapustil najboljši strelec gostov Nikola Pavlićević, je Rebec prevzel odgovornost in v zadnjih dveh minutah tekme zadel dve ključni trojki, ki so Črnogorce vrnili iz zaostanka 65:70.

Ilirija se je od domačih navijačev v ligi ABA poslovila s porazom. Foto: Filip Barbalić

A ob tem je Rebec poskrbel še za dramo do zadnje sekunde. Ilirija je namreč iz rok izpustila veliko priložnost. Deset sekund pred koncem je ob vodstvu s 75:74 dva prosta meta za goste v Hali Tivoli zapravil Rebec, tako se je Iliriji ponudila velika priložnost, a je v zadnjem napadu prodor in poskus Wendella Greena z blokado zaustavil Aleksa Ilić in svoji ekipi priboril zmago.

Boban Marjanović je bil s 17 točkami in 12 skoki najboljši strelec ljubljanske zasedbe, Tim Tomažič je dodal 15 točk. Za Studentski centar je Nikola Pavličević prispeval 17 točk, Rebec je dodal 14 točk, a je zadel le tri od devetih prostih metov.

Krka izgubila proti Zadru

Zadar se je proti Krki v Novem mestu podpisal pod 12. zmago v sezoni in je ohranil možnosti za uvrstitev v končnico, medtem ko je Krka s porazom izgubila tudi teoretične možnosti, da bi se prebila na prvi dve mesti in v boj za prvaka.

Krka, ki je igrala brez obolelega Jana Rebca, je tekmo začela bolje, saj je po prvi četrtini vodila s sedmimi točkami prednosti (24:17). Zadar je v drugi četrtini preobrnil potek igre in na veliki odmor odšel s šestimi točkami prednosti (35:41). Tekma je ostala izenačena vse do 28. minute tekme, ko je razlika znašala dve točki (47:49), nato pa je Zadru v naslednjih dveh minutah uspelo narediti serijo 10:0 in 16 sekund pred koncem tretje četrtine povesti z 12 točkami prednosti (47:59).

Krki se v nadaljevanju ni uspelo vrniti v igro, žarek upanja na preobrat je s trojko dve minuti in 13 sekund pred koncem vlil Urban Oman in znižal zaostanek domačih na osem točk (65:73). Toda gostujoči košarkarji so ostali zbrani in tekmo dobili zanesljivo dobili s 75:65. Zadar, ki je dobil štiri od zadnjih petih tekem, je na koncu zbral 40 skokov, Krka le 23.

Sukhmail Mathon je za Krko dosegel 12 točk. Foto: Drago Perko/KK Krka

Pri novomeški zasedbi je bil na koncu s 15 točkami najbolj učinkovit Blaž Mahkovic, 12 jih je dodal Sukhmail Mathon, deset pa Lovro Urbiha. Za Zadar je Vladimir Mihailović prispeval 21 točk, podelil je devet asistenc, imel je še osem skokov.

Novomeščani bodo zadnjo tekmo lige za obstanek odigrali v ponedeljek, 27. aprila, proti Dunaju.

V nedeljo beograjski derbi, a ...

V nedeljo bo na sporedu tudi veliki beograjski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo. Čeprav je Crvena zvezda vložila prošnjo za prestavitev prihajajočega večnega derbija v ligi ABA, se zdi, da iz tega ne bo nič, saj se v Parizu niso strinjali z zahtevo rdeče-belih. V taboru Zvezde so si želeli več časa za pripravo na prvo tekmo play-ina končnice evrolige, ki bo najverjetneje le 48 ur po tekmi s Partizanom.

