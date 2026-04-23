Krka nadaljuje zmagovito serijo, že 12. poraz Heliosa

Košarkarji Krke so v torek za uvod v 25. krog košarkarske lige OTP banka z 92:75 premagali Rogaško in tako dosegli že 24. zmago. V četrtek so košarkarji Kansai Helios Domžale gostili Šentjur in izgubili z 80:85, kar je njihov že 12. poraz v domači ligi to sezono. V soboto je na sporedu obračun Hopsov in Zlatoroga, v ponedeljek pa se bosta srečala še Triglav Kranj in Podčetrtek.

Novomeščani so se utrdili na vodilnem mestu na lestvici, kjer imajo ob tekmi več šest točk prednosti pred Perspektivo Ilirijo. Novomeščani tako ostajajo pri enem samem porazu, medtem ko je Rogaška doživela 16. in je ostala v sredini lestvice.

Za Krko je Khalil Umar Mubaarak Brantley prispeval 17 točk, točko manj pa Sukhmail Singh Mathon, za Rogaško, ki je pred tem dobila dve tekmi zapovrstjo, pa je z 20 točkami in 12 skoki prednjačil Luka Majstorović.

Šentjur Foto: Aleš Fevžer Kansai Helios je doživel četrti zaporedni poraz v ligi, pomembno zmago v boju za vsaj sedmo mesto, ki kot zadnje vodi v izločilne boje, je tako v Domžalah dosegel Šentjur. Zasedba Gašperja Škoberneta je prišla v Domžale motivirana in izkoristila kratko domačo klop, na kateri je bilo le deset igralcev, od tega dva nepripravljena za igro.

Šentjur je vodil večino tekme. Že v prvi četrtini se je spogledoval z dvomestno prednostjo, ki jo je dosegel po treh četrtinah pri vodstvu 62:52, v zaključku dvoboja, ko so se domači približali na koš zaostanka (77:75), pa je Jure Špan (16 točk) ohranil mirno roko s črte prostih metov. Za zmagovalce sta 15 oziroma 13 točk dodala Urban Durnik in Ožbej Glavan, pri domačih pa je Lenart Sirc zbral 23 točk in Jon Dolničar 20.

19.30 Hopsi Polzela - Zlatorog Laško Ponedeljek, 27. april:

17.30 Triglav Kranj - Podčetrtek

