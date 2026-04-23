Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Š. L., STA

Četrtek,
23. 4. 2026,
20.10

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek
Četrtek, 23. 4. 2026, 20.10

8 minut

Liga OTP banka, 25. krog

Krka nadaljuje zmagovito serijo, že 12. poraz Heliosa

Avtorji:
Pe. M., Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
KK Krka, Khalil Brantley | Krka je v Novem mestu zanesljivo premagala Rogaško. | Foto Drago Perko/KK Krka

Krka je v Novem mestu zanesljivo premagala Rogaško.

Foto: Drago Perko/KK Krka

Košarkarji Krke so v torek za uvod v 25. krog košarkarske lige OTP banka z 92:75 premagali Rogaško in tako dosegli že 24. zmago. V četrtek so košarkarji Kansai Helios Domžale gostili Šentjur in izgubili z 80:85, kar je njihov že 12. poraz v domači ligi to sezono. V soboto je na sporedu obračun Hopsov in Zlatoroga, v ponedeljek pa se bosta srečala še Triglav Kranj in Podčetrtek.

Novomeščani so se utrdili na vodilnem mestu na lestvici, kjer imajo ob tekmi več šest točk prednosti pred Perspektivo Ilirijo. Novomeščani tako ostajajo pri enem samem porazu, medtem ko je Rogaška doživela 16. in je ostala v sredini lestvice.

Za Krko je Khalil Umar Mubaarak Brantley prispeval 17 točk, točko manj pa Sukhmail Singh Mathon, za Rogaško, ki je pred tem dobila dve tekmi zapovrstjo, pa je z 20 točkami in 12 skoki prednjačil Luka Majstorović.

Šentjur | Foto: Aleš Fevžer Šentjur Foto: Aleš Fevžer Kansai Helios je doživel četrti zaporedni poraz v ligi, pomembno zmago v boju za vsaj sedmo mesto, ki kot zadnje vodi v izločilne boje, je tako v Domžalah  dosegel Šentjur. Zasedba Gašperja Škoberneta je prišla v Domžale motivirana in izkoristila kratko domačo klop, na kateri je bilo le deset igralcev, od tega dva nepripravljena za igro.

Šentjur je vodil večino tekme. Že v prvi četrtini se je spogledoval z dvomestno prednostjo, ki jo je dosegel po treh četrtinah pri vodstvu 62:52, v zaključku dvoboja, ko so se domači približali na koš zaostanka (77:75), pa je Jure Špan (16 točk) ohranil mirno roko s črte prostih metov. Za zmagovalce sta 15 oziroma 13 točk dodala Urban Durnik in Ožbej Glavan, pri domačih pa je Lenart Sirc zbral 23 točk in Jon Dolničar 20.

Liga OTP banka, 25. krog:

Torek, 21. april:
Krka : Rogaška 92:75

Četrtek, 23. april:
Kansai Helios Domžale : Šentjur 80:85

Sobota, 25. april:
19.30 Hopsi Polzela - Zlatorog Laško

Ponedeljek, 27. april:
17.30 Triglav Kranj - Podčetrtek

Lestvica:

KK Perspektiva Ilirija KK Podčetrtek Triglav Kranj KK Zlatorog Laško Hopsi Polzela Kansai Helios Domžale kk Rogaška KK Krka Novo mesto Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur Liga OTP banka
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.